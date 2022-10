Chance de acesso do Bahia à Série A cai para 83%; veja os números

Em luta para conquistar o acesso à primeira divisão, o Bahia vai ter que se recuperar na Série B se não quiser perder a vaga entre os quatro primeiros colocados. Após a 33ª rodada do Brasileirão, a chance de retorno do Esquadrão à elite caiu para 83,8%, de acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais.

Antes do início da 33ª rodada, o Bahia aparecia com 90% de probabilidade de acesso. A queda é fruto do momento ruim do time. O tricolor não vence na Série B há cinco jogos. Contra o Novorizontino, a equipe saiu na frente com gol de Jacaré, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo.

Veja a classificação da Série B

Fora a má fase, o Esquadrão viu os concorrentes vencerem na rodada. Vasco, Sport e Grêmio triunfaram. O clube pernambucano, 5º colocado, reduziu a distância para o Bahia em quatro pontos. A diferença para fora do G4 só não é maior porque o Ituano empatou por 1x1 com o Cruzeiro, ontem, no Mineirão. A vitória faria o rubro-negro paulista pular para o 5º lugar, com três pontos a menos do que o Esquadrão.

Com 53 pontos, o Bahia é o terceiro colocado, atrás do Grêmio, que tem 56. O Vasco, com 52, é o 4º, enquanto o Sport, com 49, ronda o G4. O Cruzeiro, com 72 pontos, faturou o título da Série B e é a única equipe que já está garantida na Série A.

Até o fim do Brasileirão, o Bahia tem mais cinco jogos para buscar a recuperação e evitar um possível vexame. A primeira oportunidade para reencontrar os caminhos dos triunfos será neste sábado (8), contra o Brusque, às 16h, na Fonte Nova.