'Chance que eu não vou desperdiçar', diz Rodrigo Mussi após acidente

Em sua primeira entrevista após deixar o hospital, o ex-BBB Rodrigo Mussi disse que se sente privilegiado em estar vivo. Vivendo uma rotina de fisioterapia e reabilitação, Rodrigo batalha para se recuperar totalmente.

Após dois meses de internação, ele perdeu 26kg, mas recuperou 20kg. “A recuperação está indo. Está legal. Está progredindo bem, mas o que as pessoas falam que realmente, médicos e tal, que realmente foi um milagre. Até essa recuperação está sendo”, contou.

“É um privilégio estar aqui. Acho que ninguém que estava perto ali do acidente esperava eu estar aqui depois de quase dois meses”, disse em entrevista veiculada pelo Fantástico, nesse domingo (29).

Rodrigo contou que se espantou ao acordar do coma. "Falei: ‘O que eu estou fazendo aqui?’. Aí já vieram: "Calma. Você sofreu um acidente’. Nunca sofri acidente, nunca fiz cirurgia no corpo. E aí eu fiquei extremamente assim: ‘E agora?’ Porque eu lutei a vida toda para ser independente e ali eu estava sendo dependente", lembrou. Ele disse que não lembrava se estava usando o cinto de segurança no momento do acidente.

Para ele, a grande lição que fica é a gratidão por ter uma nova oportunidade de viver. "Eu vou ser grato para o resto da minha vida por essa chance, essa segunda chance talvez na minha vida. É uma chance que eu tive que eu não vou desperdiçar. Eu quero devolver para o mundo de uma maneira diferente, uma maneira melhor. Que eu contribua para o mundo de uma maneira ainda maior. E viver. Viver muito".

Infância

Na entrevista, Rodrigo também relembrou os momentos difíceis que já vivenciou e disse que se questionou até quando teria que lutar. "A pergunta que eu fazia muito para mim mesmo: até quando eu vou lutar? Porque acho que a vida toda foi uma luta. Tive lutas drásticas, muito fortes. E aí eu perguntava: mas de novo? Agora que eu consegui talvez algo que poderia mudar minha vida financeira. De novo? Até quando eu vou lutar?".

O ex-BBB também falou detalhes da infância e do relacionamento difícil que tinha com os pais. Rodrigo revelou que sofreu abusos de uma babá, quando tinha 5 anos. “Eu nasci em um lar bem difícil, de pais que se agrediam na minha frente. Chegavam bêbados. Minha mãe ia trabalhar e deixava eu com uma mulher que abusava de mim, na época”, relatou.

Após a separação dos pais, ele foi morar com a mãe, que o expulsou aos 11 anos. Ele foi morar com o pai, mas acabou sendo expulso aos 17 anos.