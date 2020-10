Chapada Diamantina: Incêndio de grandes proporções atinge Mucugê e Andaraí

Um incêndio florestal atinge as cidades de Andaraí e Mucugê, na Chapada Diamantina, desde a manhã desta terça-feira (6) e demandou a chegada de uma brigada do Corpo de Bombeiros da Bahia de Lençóis, nesta quarta-feira (7). De acordo com a corporação, os bombeiros seguem tentando controlar as chamas, que afetam uma área na região do Capa Bode, do Parque Nacional da Chapada Diamantina e do Parque Municipal de Andaraí.

Secretário de Meio Ambiente e Cultura de Andaraí, Emílio Tapioca disse que neste momento faz muito calor na cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de baixa umidade na Chapada para esta semana.

“Estamos numa época de calor, de fogo recorrente. Essa é uma área que já tem histórico de fogo e estamos com o envolvimento de brigadas voluntárias para apagar. É uma faixa bastante grande, não tem como dimensionar ainda a extensão em hectares, mas é uma área muito considerável do Parque Municipal Rota das Cachoeiras, que corta a BA-142”, contou.

(Foto: Divulgação/Sematur Andaraí)

Ainda segundo o gestor, o município está recebendo apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Combatentes a Incêndios Florestais de Andaraí (Cifa), Brigada de Voluntários de Lençóis. Os órgãos envolvidos suspeitam de incêndio criminoso.