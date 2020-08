Chapada Diamantina: Lençóis adia reabertura da cidade para turistas

Prevista para reabrir ao turismo a partir desta terça-feira (1), a cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, deve permanecer fechada para visitantes por tempo indeterminado. A prefeitura do município anunciou, nesta segunda-feira (31), que não tem nova data prevista de quando isso deve ocorrer.



De acordo a gestão, o adiamento se deu principalmente por causa do aumento de casos suspeitos de covid-19 na cidade e também devido à necessidade de aprovação de um projeto de lei que prevê multas para quem descumprir as medidas de restrição relacionadas à pandemia.



A prefeitura disse que o projeto está desde 14 de maio aguardando apreciação dos vereadores da cidade e que a votação deve acontecer nesta quarta-feira (2). A administração disse que este instrumento é essencial para a fiscalização e a implementação das medidas será feita já no mesmo dia.



Também foi apontado que a reabertura não pode ser feita devido ao número insuficiente de estabelecimentos turísticos vistoriados. Não foi informada a quantidade de locais que passaram por fiscalização. A prefeitura acrescentou que recebeu nesta segunda-feira uma recomendação do Conselho Municipal de Turismo (Contur) pedindo o adiamento para manter “o padrão de segurança, organização e qualidade oferecido costumeiramente por Lençóis aos turistas”.



Casos de covid-19



Segundo dados municipais, de 16 a 22 de agosto a cidade tinha um total de nove pacientes com sintomas de covid-19 que foram testados negativos. Já na semana de 23 a 30 de agosto, surgiram 34 pessoas com sintomas semelhantes à nova doença, um aumento de mais de 200%, e estes casos ainda estão em investigação.



“Esta última informação que se apresentou apenas neste último final de semana exige maior atenção por parte do poder público e de toda população. Desta forma, a Prefeitura de Lençóis deve anunciar nos próximos dias um novo plano de educação e conscientização para prevenção do avanço do novo coronavírus”, informou.

Ao todo, a cidade registrou 132 casos confirmados da doença e, deste total, seis pessoas seguem infectadas, conforme informações do boletim epidemiológico desta segunda (31).