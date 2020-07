'Chás em excesso podem causar hepatites', alerta médico hepatologista; assista

As hepatites virais são doenças causadas por vírus que podem gerar lesões graves ao fígado e merecem a atenção de todos. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), mais de 600 mil casos já foram confirmados, além daqueles que ainda não sabem que estão com a doença.

Foi esse o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (21), no Instagram do CORREIO, com o superintendente médico do Hospital Aliança, o médico hepatologista Raymundo Paraná.

Ele explicou ao jornalista Jorge Gauthier, que é especializado em Saúde pela UFBA, por que "chás em excesso podem causar hepatites" e comentou como cada hepatite precisa de cuidados específicos. Paraná ainda destacou a importância do auto cuidado, orientou que se evite a auto medicação e explicou também a relação entre hepatites e o novo coronavírus. Assista.