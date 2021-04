Chay Suede e Laura Neiva esperam o segundo filho

Os atores Chay Suede e Laura Neiva estão esperando o segundo filho. A informação foi confirmada pelo pai do ator, Roobertchay Domingues da Rocha, à revista Quem. O casal já tem uma filha, Maria, de 1 ano e 5 meses.

O pai do ator comentou que espera a chegada de mais dois netos, já que a esposa do outro fiho, Henrique, também está grávida. "É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostosura. Já vou para o quarto neto porque o meu filho Henrique já me deu o Pedrão, a esposa dele está grávida de novo, ganha nos próximos meses, ela está com seis meses. O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa, e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas. Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, é um pai muito amoroso e dedicado. Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos recebendo", diz Roobertchay.

Chay e Laura oficializaram a união em 2019. Eles estão juntos desde 2014.