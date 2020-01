Chef Fabricio Lemos vai abrir a primeira filial do restaurante Origem em São Paulo

(Divulgação)

Fabrício Lemos embarca para São Paulo após o verão

Depois de conquistar a Bahia, o chef Fabrício Lemos quer agora ganhar os paulistanos pela boca. O baiano, que é dono de vários e importantes prêmios nacionais de gastronomia - incluindo o de Melhor Chef do Ano, pelas revistas Prazeres da Mesa e Veja Comer & Beber – vai abrir a primeira filial do restaurante Origem em São Paulo. De acordo com o chef, o convite partiu de um empresário paulista que é apaixonado pela sua cozinha. “Embora esse tenha sido um sonho que vinha acalentando, disse não várias vezes, mas agora ele acabou nos convencendo e resolvemos encarar este desafio, porque São Paulo é um desafio, mas vamos fazer dar certo. A previsão é abrir no segundo semestre deste ano”, conta.

Cem anos depois

Com quase um século de atraso, a autobiografia da escritora norte-americana Evelyn Scott, que viveu na Bahia, chegou ao Brasil e ganha lançamento no próximo sábado (25), às 17h, na Triangulo Galeria de Arte, do fotógrafo Álvaro Villela. A obra foi editada pela Versal Editores e foi traduzida pela professora de literatura, Maria das Graças Salgado, que estará presente no lançamento. A galeria fica na Rua das Laranjeiras, 36, no Pelourinho.

Maga e Sabrina

Margareth Menezes vai puxar um trio elétrico no Carnaval de São Paulo. A artista baiana desfila no dia 16 de fevereiro a convite do Camarote Bar Brahma. A apresentadora Sabrina Sato é quem comandará a festa cuja concentração está marcada para as 11h, na esquina das ruas São João e Ipiranga.

Sabrina Sato vai comandar a festa do Camarote Bar Brahma

No prelo

Maíra Azevedo, conhecida pelo personagem Tia Má, vai escrever um livro. A jornalista, influenciadora digital e roteirista de programas do canal Multishow, recebeu o convite da editora Agir para lançar a obra Como Se Livrar de Um Relacionamento Ordinário. De acordo com a artista, que integra um quadro semanal no Programa Encontro Com Fátima, na Rede Globo, a ideia é tratar, com muito humor e leveza, temas sensíveis como assédio, relações tóxicas e dependência emocional. Temática, inclusive, que começou a discutir em postagens nas suas redes sociais, que a transformaram numa celebridade seguida por 450 mil pessoas. Vai ser sucesso!

Maíra Azevedo ficou famosa com a personagem Tia Má

Gin tônico

Marcelo Vicente abriu na última quarta-feira o pop up bar Beefeater, no Rio Vermelho. O empresário, que no verão passado pilotou o espaço na Bahia Marina, elegeu o espaço Colaboraê, da cantora Ju Moraes, para instalar o bar de balada que fica aberto somente nos próximos três meses. O bar funciona no terraço do prédio com vista para o mar.

Ju Moraes prestigia abertura de bar no rooftop de seu espaço colaborativo

Alvorada para Iemanjá

E por falar no espaço Colaboraê, é lá que a cantora Ju Moraes comandará um show na Alvorada da Festa de Iemanjá, na madrugada do dia 1° para 2 de fevereiro. A celebração começa com uma caminhada da Rua da Paciência até a casa, e segue com a festa até o dia amanhecer. A artista avisa que trará convidados especiais para a madrugada e que o evento termina com um café da manhã.

Cinema engajado

A partir desta quinta-feira o Circuito de Cinema SaladeArte inicia uma campanha contra a discriminação de etnia, gênero, sexualidade, deficiência, religião, opinião política, ou qualquer outra condição. Todas salas da rede exibirão cartazes e filmes com o slogan: A Sala de Arte não dá público ao preconceito. A iniciativa, segundo Marcelo Sá, gestor da empresa, é fortalecer a política antidiscriminação adotada, desde sempre pela rede de cinemas. “Nunca toleraremos qualquer tipo de discriminação nos nossos ambientes”, diz.

Mais +

Muito bacana a iniciativa do Shopping Barra de convidar o talentoso artista Kobra para criar um painel na sua fachada em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. O resultado pode não ter agradado a todo mundo, mas contar com uma obra do grafiteiro – que tem painéis em importantes cidades do mundo - é um luxo para Salvador.



Menos –

A obrigatoriedade do uso da placa Mercosul começa a valer a partir de 31 de janeiro. Ou seja, vem custo adicional para os novos proprietários de veículos, visto que a dita placa, dizem os governantes, é mais tecnológica, e vai garantir mais segurança aos donos de carros. Mas é bem mais cara! A cobrança de bagagem nos aviões também traria redução no custo das passagens. Ô Brasil que não aprende!