Chefe da arbitragem mostra imagem usada pelo VAR no gol do Inter

O primeiro gol sofrido pelo Bahia na derrota por 3x1 para o Internacional, na noite de quarta-feira (13), foi motivo de muita polêmica durante e depois do jogo realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre. O motivo é um suposto impedimento de Rodrigo Lindoso no lance, que foi inicialmente anulado pela arbitragem de campo e validado após consulta ao árbitro de vídeo (VAR).

O que não ficou claro, no entanto, foi o que levou o VAR a concluir pelo não impedimento, já que, pelo ângulo da imagem mostrada na transmissão televisiva, que não é paralelo à linha de fundo, mas é o mesmo utilizado na cabine da arbitragem de vídeo, o volante do Internacional parece estar à frente do zagueiro Jackson, do Bahia.

Nesta quinta-feira (13), o chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, falou sobre o caso no programa Redação, do SporTV. Ele disponibilizou a imagem e explicou como o árbitro de vídeo chegou à decisão: utilizou um programa para traçar duas linhas paralelas à linha de fundo e, através delas, concluiu que o pé direito de Jackson dava condição legal a Lindoso no lance.

Veja na imagem abaixo, em que a linha vermelha está em Lindoso e a azul, em Jackson:

Imagem utilizada na cabine do árbitro de vídeo inclui linhas paralelas à linha de fundo (Foto: Reprodução / SporTV)

“A arbitragem tem que começar a mostrar como está trabalhando e o quão profissional é em relação ao futebol. Acho que isso faz parte do processo de evolução da arbitragem mundial e do futebol também. Mais próximo da retomada do Campeonato Brasileiro nós queremos fazer uma coletiva de imprensa, mostrar exatamente todos esses lances que foram utilizados pelo VAR, as imagens que são utilizadas no VAR, para que o público em geral comece a ver o quanto a gente está usando critérios nas nossas decisões dentro de campo”, declarou Gaciba. Ele afirmou que o nível de acerto da arbitragem brasileira em lances capitais subiu de 70% para 93% com o árbitro de vídeo.

Questionado por que a imagem com as linhas tracejadas não foi exibida durante o jogo, ele afirmou se tratar de uma questão envolvendo os direitos de transmissão.

“Nós temos um problema em relação à Fifa. Se os direitos de transmissão fossem da própria confederação brasileira, as imagens seriam todas da CBF e aí, como na Copa do Mundo, nós poderíamos divulgar as imagens esclarecedoras. Só que os direitos não são nossos. A gente utiliza as imagens que são feitas pelos canais que fazem a transmissão. A partir desse momento, nós não podemos colocar essa imagem no ar em relação à cabine do árbitro de vídeo”, contou.

“É um processo que nós estamos trabalhando em cima disso para que a gente consiga mostrar pelo menos a imagem esclarecedora. Uma foto como essa daí, acredito eu que teria acabado com toda a desconfiança do processo, teria dado credibilidade e até mesmo [acabado com] o desgaste das pessoas, que vendo aquela imagem em diagonal disseram que o jogador estava impedido claramente e duvidaram da tecnologia do árbitro de vídeo. É um processo longo, todos nós estamos aprendendo, mas é um passo que a gente pretende dar no futuro sem sombra de dúvida”, concluiu.