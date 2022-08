Chefe do tráfico é preso enquanto assistia jogo do Fluminense

Quem assistia o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, se deparou com uma cena incomum: uma prisão. Um homem, apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, na Baixada Fluminense, foi retirado do estádio.

No momento da prisão, Marco Aurélio dos Santos Rocha estava com um uniforme com o próprio apelido estampado, Foka. Segundo o G1, ele estava com dois mandados de prisão em aberto por tráfico e ainda é responsável por vários homicídios em Belford Roxo, inclusive, suspeito de ser o mandante do sequestro e morte dos meninos desaparecidos em 2020 no mesmo bairro.

Os menores Alexandre da Silva, 10 anos, Fernando Henrique, 11, e Lucas Mateus, 8, foram vistos caminhando para brincar pela feira de Areia Branca no dia 27 de dezembro e nunca mais foram vistos. A suspeita é que as crianças foram mortas pelo tribunal do crime pelo furto de um pássaro.