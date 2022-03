Chega ao fim casamento de Lucas Lucco e Lorena Carvalho

Chegou ao fim a união entre o cantor sertanejo Lucas Lucco e a influenciadora digital Lorena Carvalho. Eles estavam casados desde 2020, mas namoravam há oito anos. O casal teve um filho, Luca, que vai completar um ano neste sábado (19).

Lucas usou seu perfil nas redes sociais para anunciar a separação desta sexta-feira (18). No pronunciamento, o cantor relembrou o começo do relacionamento e elogiou a ex. "Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista", escreveu na nota.

Ele também falou do filho e dos momentos ruins que Lorena ajudou a superar. "Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas!", continuou no texto.

Aos fãs, o cantor pediu respeito ao momento que o casal enfrenta. "Escrevo isso em respeito à vocês, que nos acompanham aqui todos os dias. Agradeço muito por todo o carinho conosco e peço que respeitem esse momento delicado pra mim e pra ela. Muito obrigado", disse.

Lorena também falou do assunto em seu perfil. "É com muita dor que escrevo, mas gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Lucas, após oito anos, seguiremos caminhos diferentes", lamentou.

"Continuaremos sempre a fazer parte da vida um do outro, especialmente por nosso filho Luca, que é nossa prioridade", disse.