Chega ao fim namoro de Laryssa Ayres e Maria Maya, que já encontrou um novo amor

Após três anos, chegou ao fim o namoro entre Laryssa Ayres e Maria Maya. As duas enfrentaram uma crise em novembro do ano passado, quando o término chegou a ser noticiado. Na oportunidade, ambas desmetiram a informação. No entanto, a assessoria de Laryssa confirma o rompimento.

"Ela prefere se manter reservada, como sempre fez na sua vida pública", ponderou a assessoria.

E Maria não ficou sozinha por muito tempo. De acordo com o Extra, a atriz já foi vista ao lado de uma nova companhia em São Paulo.

Laryssa Ayres, por sua vez, aproveita uma temporada solteira em Búzios, de onde tem postado algumas fotos em seu perfil no Instagram.

Maria e Laryssa chegaram a dividir o mesmo teto, adotaram juntas dois cachorrinhos, mas, durante a pandemia, ainda em 2020, perceberam a necessidade de cada uma ter seu próprio espaço.