Chega de dor: conheça os alimentos que podem auxiliar no combate às dores crônicas

Atualmente é natural escutarmos o tempo todo como a alimentação saudável é fundamental para o combate ao sobrepeso e prevenir de uma série de doenças. Polivalentes por natureza, as frutas, legumes, sementes e oleaginosas são também verdadeiros coringas contra uma companheira indesejável de muita gente, a dor. Nesta terça-feira (7), o encontro virtual do jornalista Jorge Gauthier com a algologista e coordenadora do Itaigara Memorial Clínica da Dor, Anita Rocha, vai tratar deste tema. O programa Saúde & Bem-Estar vai ao ar às 18h, através do perfil do Jornal Correio no Instagram (@correio24horas).

De acordo com a médica, a curiosidade das pessoas à cerca da função preventiva e tratativa dos alimentos contra as dores crônicas vem crescendo nos últimos anos e ajudado a reconhecerem em suas geladeiras, verdadeiros remédios na amenização das inflamações do corpo.

“Precisamos incentivar cada vez mais a educação das pessoas em relação à alimentação saudável e suas funcionalidades, pois normalmente as pessoas associam essa prática diretamente à estética e perda de peso, mas existem alimentos que são verdadeiros medicamentos contra a dor”, explica a médica Anita Rocha.

“Peixes, nozes e amêndoas, morango e abacaxi por exemplo estão entre os principais aliados no tratamento de inflamações que causam dor no corpo, gengibre e açafrão que são normalmente usados como tempero também tem uma excelente função anti-inflamatória”, completa.

A médica Anita Rocha é algologista e coordenadora do Itaigara Memorial Clínica da Dor

Além das dores físicas, os alimentos naturais também podem se apresentar como ferramentas úteis no combate a problemas de ordem emocional, a exemplo da depressão. “Muita gente não sabe que frutas de tão fácil acesso para nós brasileiros, como a banana e o maracujá, podem ajudar no combate à depressão, pois são ricos em tripofano, uma substância associada à produção de serotonina no cérebro”, afirma.

Apesar de destacar a importante função que a alimentação pode exercer na guerra conta as dores crônicas, a especialista ressalta que os tratamentos com medicamentos tradicionais não devem ser excluídos e uso dos alimentos deve ser complementar e preferencialmente aplicados na função preventiva.

“Nossa saúde é uma poupança e nossa saúde reflete os nossos hábitos do dia a dia, se temos uma alimentação saudável ao longo da vida, é natural que mais tarde quando o nosso corpo estiver mais suscetível ao desgaste comum da idade, a forma como cuidamos dele ao longo da vida venha se manifestar na forma como esses problemas vai se manifestar”, aponta. “Por isso é importante cultivar uma boa alimentação e evitar hábitos ruins, principalmente os excessos, com alimentos que podem ter um efeito contrário ao combate à dor”, diz.

Cuidados

Na contramão da alimentação que ajuda no combate à dor, alguns alimentos podem ser verdadeiros vilões quando consumidos em excesso. De acordo com a nutricionista e professora da Rede UniFTC, Tarcila Matos, frituras, ultraprocessados, condimentos, bebidas alcoólicas, gorduras trans e açúcares podem intensificar o desenvolvimento de dores crônicas em pessoas com predisposição. “

Tudo na vida deve ter equilíbrio. Evitar os alimentos pró-inflamação é importante para que as dores crônicas não venham se tornar rotina”, explica.

“Tenho pacientes que chegaram ao consultório relatando crises severas de enxaqueca. A substituição de certos tipos de alimento e um acompanhamento próximo conseguiram reverter esse quadro. Por isso é importante buscar ajuda profissional. A nutrição costuma ser encarada pelo aspecto estético, mas é uma área infinitamente mais ampla e que tem uma grande contribuição para a saúde e bem-estar das pessoas”, completa a nutricionista e professora da Rede UniFTC, Tarcila Matos.

Alimentos Anti-Inflamatórios

Frutas vermelhas e frutas cítricas

Azeite de oliva extra virgem

Peixes ricos em ômega-3

Vegetais verde-escuros e chá verde

Abacate

Pimenta, pimentões e açafrão

Chocolate amargo

Tomate

Alimentos Pró-Inflamatórios

Frituras e alimentos muito gordurosos

Biscoitos industrializados

Embutidos derivados da carne vermelha

Refrigerantes e bebidas alcoólicas

Alimentos açucarados

