Chegada de datas comemorativas 'nos deixa apavorados', diz Rui

O governador Rui Costa afirmou, nesta sexta-feira (21), que a chegada de feriados como o São João e o 2 de Julho geram temor no Governo do Estado. Isso porque, de acordo com Rui, depois de todo feriado a contaminação pelo coronavirus cresce na Bahia, o que causa preocupação em um momento que já é de alta de casos de coronavírus.

"A chegada de feriados não é só preocupante, nos deixa apavorados, a verdade é essa. Todo crescimento que nós temos da covid-19 está associado a comemorações. É muito claro pra gente que não é só evento de comemoração de rua que afeta nisso", afirmou.

Rui disse ainda que há, nitidamente para o Governo, a indicação de que feriados que geram comemorações familiares também são um problema e que um exemplo foi o dia das mães. "Nós vínhamos em uma linha horizontal de contaminação e, uma semana depois, vimos a barriga crescer. O vírus vive de transmissão pessoal. Então, mesmo quando só a família se encontra, é uma ação perigosa porque fica todo mundo sem máscara e quando um tá contaminado mais da metade pega também", declarou.

Dique do Cabrito

As afirmações foram dadas por Rui no ato de entrega de uma obra de macrodrenagem e urbanização no bairro Dique do Cabrito. Um processo de revitalização que demandou investimento de R$ 1.8 milhão dos cofres do governo só para macrodrenagem. Já na urbanização foram investidos R$ 812.000, contemplando pavimentação, paisagismo, campo de futebol, parque infantil, entre outros.

