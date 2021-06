Chegada de novos lotes da Janssen, Coronavac e Pfizer garante retomada da imunização

O pós-São João da doméstica Cátia Santos, 46 anos, tem tudo para ser perfeito, muito melhor do que ela imaginava até o início da semana. E não é porque ela vai ficar em casa curtindo um forró, tomando licor e comendo amendoim. É que Cátia, assim como todos os soteropolitanos com 46 anos, começam a ser vacinados nesta sexta-feira (25), quando Salvador inicia a vacinação do público na faixa etária de 46 anos para, no sábado (26), avançar com a imunização para quem tem 45 anos.

Conforme anunciou o prefeito Bruno Reis, os nascidos até 25 de outubro de 1974 poderão se vacinar das 8h às 12h, o que vai fazer Cátia madrugar na fila. "Tô muito ansiosa, vou pra lá cedão, firme e forte, pra tomar minha vacina. Depois de tomar a vacina, vou ficar mais segura e mais tranquila para poder trabalhar, com certeza. Vou manter meus cuidados, mas claro que a gente fica mais tranquilo", conta ela, que temia levar o vírus para a família.

Durante a pandemia, Cátia chegou a parar de trabalhar em alguns momentos, mas não pôde ficar totalmente dentro de casa por ter no serviço a única fonte de renda. "Eu trabalho com faxina e não posso parar porque vivo disso. Então, ia com todo cuidado e sempre de máscara. Levava meu talheres, meu copo, meu almoço. Procurava não tocar no rosto, tudo para diminuir o risco e seguir com o meu trabalho", relata.

Chegada de doses

A felicidade de Cátia só foi possível por conta da chegada de novas doses de vacinas contra a covid-19 na Bahia nessa quinta-feira (24), como as 92.100 doses da Janssen, que serão distribuídas para Salvador, os demais municípios da Região Metropolitana (RMS), além de Santo Amaro, Conde e Saubara, sendo que 50% do quantitativo permanece na capital.

No mesmo voo das doses da Janssen, chegaram também 181 mil doses de imunizantes Coronavac. Outras 162.630 doses da vacina Pfizer/BioNTech estavam previstas para chegar em um voo nessa quinta-feira em Salvador. Tanto as doses da Coronavac como as da Pfizer serão distribuídas a partir desta sexta-feira de maneira proporcional para os 417 municípios baianos.

Vacinação em Salvador

Depois de vacinar os soteropolitanos nascidos até 25 de outubro de 1974, ainda na sexta-feira, das 13h às 16h será a vez dos nascidos até 25 de fevereiro de 1975 e, das 17h às 21h, serão contemplados os nascidos até 25 de junho de 1975.

Já no sábado, a manhã começa com a vacinação do público nascido até 26 de outubro de 1975, a partir das 8h. A partir das 13h, começa a vacinação do público de 45 anos, mas serão contemplados nesse dia apenas os nascidos até 26 de fevereiro de 1976. Os que nasceram até 27 de junho de 1976 devem comparecer no domingo, das 8h às 12h.

O calendário vai fazer a alegria de Cláudia Santos, 46, comerciante, que poderá ser imunizada já na tarde de sexta-feira por ter nascido em 11 de novembro de 1974. Ela quase se vacinou quando estava em Recife, mas não o fez por estar na véspera do retorno para Salvador e temer que os efeitos colaterais da AstraZeneca - única vacina que estava disponível - impedisse seu embarque no voo de volta para a capital baiana.

Disposta a não perder a oportunidade pela segunda vez, Cláudia afirma que não vê a hora de se vacinar. "Minha expectativa é grande porque há muito tempo tô esperando chegar a minha vez. Posso dizer que desejei muito ser mais velha, ter uma idade maior que a que eu tenho nesse período só para que eu pudesse logo me vacinar", conta, aos risos.

Para ela, a primeira dose do imunizante é um respiro em um tempo complicado e garante um pouco de tranquilidade, mas isso não significa que os cuidados vão deixar de existir. "Vou tomar a vacina amanhã, vou ficar mais tranquila porque já é um passo, mas os cuidados serão os mesmos. Não é porque eu tomei que vou sair sem máscara ou aglomerar. Vou continuar me cuidando da mesma forma até o momento que todo mundo esteja seguro e que os riscos não existam mais", declara.

Veja onde se vacinar nesta sexta-feira:

1ª DOSE: 09H ÀS 18H



Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo.

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), USF Plataforma, USF Colinas de Periperi, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgaste, USF Cajazeiras V e USF Federação.

1ª DOSE: 09H ÀS 21H

Drives: 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.

Pontos fixos: 5º Centro de Saúde (Barris), Unijorge (Paralela) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

2ª DOSE: 09H ÀS 14H

A aplicação das 2ª doses Oxford e CoronaVac acontecerá entre 09h e 14h para aqueles que estão com o reforço atrasado ou com a data agendada no cartão de vacinação para até o dia 30 de junho.

2ª DOSE OXFORD: 09H ÀS 14H

Drives: PAF Ondina, FBDC Brotas e Shopping da Bahia.

Pontos Fixos: USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), FBDC Brotas, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Cajazeiras X.

2ª DOSE CORONAVAC: 09H ÀS 14H

Drive: Barradão.

Pontos Fixos: Barradão e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).

