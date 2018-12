Chegada do Fasano amplia leitos hoteleiros de luxo no Centro Histórico

A estrutura do Hotel Fasano foi apresentada na noite desta quinta-feira (6) para o prefeito de Salvador, ACM Neto, e para o governador da Bahia, Rui Costa. Após três anos de obras, a hospedaria será inaugurada para o público no próximo dia 15 de dezembro na Praça Castro Alves, berço do Centro Histórico.

Com 70 quartos distribuídos em 11 andares, o equipamento é considerado de luxo e promete atrair mais turistas para a capital baiana - sobretudo estrangeiros. “É um momento auspicioso para Salvador. À medida que o público investe, faz a sua parte, o privado vem junto. Eu, inclusive, estou estudando um conjunto de incentivos fiscais para hoteis que estão investindo na nossa capital”, disse o prefeito ACM Neto (DEM).

Ele afirmou que já estuda soluções para o Othon, Salvador Praia Hotel e Pestana, que fecharam. Este mês, será assinada a ordem de serviço para a Praça Cairu e Comércio.

“Tanto para a prefeitura como para o governo isso aqui é um patrimônio arquitetônico mais importante do Brasil. Estamos fazendo um investimento muito forte no sítio antigo e nossa meta é seguir investindo”, disse o governador Rui Costa.

O presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, comentou a inauguração: “Esse empreendimento é da maior importância, inclusive para ajudar o poder público na revitalização do Centro Histórico”, disse.

Tanto a prefeitura de Salvador como o governo do Estado vem investindo em programas de revitalização do Centro Histórico da capital, considerado um patrimônio histórico da humanidade pela Unesco.

A instalação do Fasano na capital baiana traz ainda mais esperanças para o trade turístico e gestores de Turismo de Salvador e da Bahia. “O Fasano está sendo entregue em um bom momento para Salvador. Estamos em um recorde de fluxo turístico da cidade, com a recuperação da taxa média de toda a rede de hotelaria e com um ano de 2019 promissor, com sinais que teremos ainda mais melhorias no fluxo e indicadores do turismo”, afirmou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Claudio Tinoco.

Tinoco ressaltou, ainda, que por ser um hotel de luxo, o Fasano atrai um turista diferente para a capital. “Acaba tendo a atração de um turista com maior poder aquisitivo, sobretudo estrangeiro, que pode fazer diferença nessa recuperação de turistas que Salvador está atravessando neste momento. Por ser um hotel de luxo que atrai maior poder aquisitivo, ele acaba influenciando na indústria hoteleira e a diária média acaba que pode ser equalizada, melhorando o equilíbrio econômico do setor”, ressaltou. O secretário ainda destacou que a média de gastos turístico na cidade deve aumentar, tendo em vista esse novo perfil que será introduzido em mais um hotel da capital.

A vinda do Fasano para Salvador também foi motivo de comemoração para o turismo estadual. De acordo com o secretário estadual de Turismo da Bahia, José Alves, a Bahia terá “o melhor verão da história do estado”. “Esse resultado está se refletindo exatamente nos empresários estarem investindo. O grupo Prima está investindo no Fasano mas também em Baixio. Isso faz com que a Bahia seja um polo de atração. Apesar da gente ter tido o fechamento de hotéis, são grupos que estavam passando por dificuldades. Não é somente um problema localizado. Temos novos investimentos na Bahia e teremos bons resultados pela frente”, destacou Alves.

O governador Rui Costa também destacou o crescimento do turismo baiano. “Hoje a gente comemora esse investimento na área do turismo e hotéis, daqui a alguns meses vamos comemorar um grande e importante investimento. Daqui a pouco vamos em Porto Seguro, que hoje é o terceiro aeroporto do Nordeste quando se trata do período de verão, supera os outros aeroportos. Estamos tentando viabilizar um novo aeroporto para Porto Seguro através de parceria público-privada”, anunciou Rui. O governador ainda afirmou que irá viabilizar uma melhor conexão da área do Centro Histórico até o metrô em quatro anos.

Responsável pela vinda do Fasano para a Bahia, o sócio-investidor da incorporadora Prima Empreendimentos, Rubem Escartim, destacou que a Bahia foi escolhida como primeira capital do Nordeste a receber a unidade por sua história e pela importância dentro do país. "É a segunda capital mais importante. Foi uma meta que estabelecemos ainda na inauguração da unidade do Rio de Janeiro. Deu muito trabalho, mas também dá muito orgulho", disse.

Trade

A vinda de mais um grande hotel para Salvador é motivo de comemoração para o trade turístico. O setor, que atravessou um período de crises nos anos anteriores, vê um sinal de melhorias para os próximos anos e de “saída do fundo do poço”. Além do Hotel Fasano na Praça Castro Alves, em Salvador, o grupo anunciou unidades para Baixio e Trancoso.

Para o presidente da Salvador Destination, Roberto Duran, o Centro Histórico está se configurando como um “polo hoteleiro qualificado”. Para o segmento de luxo, além do Fasano, o local conta com o Pestana Convento do Carmo Bahia, o Fera Palace Hotel, o Wish Hotel e outras sete pousadas de alto valor agregado.

“Não tenho dúvida que com a requalificação do Centro Histórico, a vinda de novos equipamentos de alto valor agregado para a região deve continuar acontecendo. Lá está se tornando um polo hoteleiro qualificado. Além dos hoteis, são 56 pousadas que atendem ao público, sendo sete de alto valor agregado”, ressaltou Duran.

O presidente ainda destacou que a vinda de novos hoteis é um símbolo para o crescimento do Turismo na Bahia. “Isso significa que nós já saímos do fundo do poço e começamos a criar um crescimento sustentável para o futuro. A virada já foi dada. Agora teremos que crescer. Ainda não estamos em um mar de almirante, mas estamos melhorando o cenário e olhando para um horizonte de crescimento”, avaliou.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia (FeBHa), Silvio Pessoa destacou a importância da vinda do hotel para Salvador. “Os hoteis de luxo vieram qualificar o nosso patrimonio da humanidade juntamente com esforços da Prefeitura para revitalizar a Avenida Sete e a Praça Castro Alves. Teremos um Centro muito atrativo para pessoas que têm um bom poder aquisitivo e que possam consumir produtos de alto luxo. Os empresário investiram muitos milhões na recuperação desses imóveis e irão ajudar a dar sustentação financeira para que ele (o Centro Histórico) se mantenha como um dos cartões postais mais visitados”, afirmou o presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia (FeBHa), Silvio Pessoa.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Glicério Lemos, destacou a importância da vinda de um hotel de luxo para a capital baiana. “É um hotel que engrandece o turismo da Bahia. Esperávamos com muita ansiedade porque vai agregar e trazer um público diferenciado para Salvador. A cidade precisava de um hotel desse porte com uma marca consolidada. Esperamos que a diária média de Salvador venha a crescer com a diária do Fasano, que será acima de R$ 100 mil”, afirmou.