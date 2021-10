Chegou a hora de largar o carro? Conheça novas formas de mobilidade

Para você, que tem carro: será que ele não está se tornando um peso muito grande no seu orçamento? Até que ponto ainda vale pagar gasolina a mais de R$ 6, IPVA, seguro, manutenção, entre tantos outros gastos mensais?

A pergunta cabe porque, a cada ano que passa, surgem novas formas de mobilidade, bem mais econômicas e limpas. Algumas já estão entre nós, como os aplicativos do tipo Uber. Ou então bicicletas, motos, patinetes, monociclos, todos eles elétricos.

No 21º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, feito para o Fórum Agenda Bahia, você conhecerá histórias de baianos que abiram mão do carro. E já estão rodando por Salvador das mais inovadoras formas. E o mais importante: economizando muito.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Outra pergunta: e se você pegasse todo esse dinheiro que gasta com o carro e investisse? Será que o retorno mensal daria para pagar o deslocamento do dia a dia e ainda sobrar um pouquinho? Foi o que esses baianos já analisaram, executaram e viram que deu certo.

Futuristas e especialistas em mobilidade garantem: no futuro, esse seu carro a combustível fóssil será peça de museu. O transporte será mais inteligente, variando entre diversos tipos de veículos, todos eles elétricos. E essa tendência já é sentida em Salvador.

A gente sabe que essa realidade não é para todo mundo ainda. Mas não custa nada conhecer e pensar um pouquinho, né? Quais das novas tecnologias já podem virar um projeto seu para o futuro numa mudança de estilo de vida?

Conversamos com o assessor de investimentos João Victor Moreira Magalhães (@jvmmagalhaes), o marceneiro Jucimar Mota (@jucimarplanejados), que anda de monociclo, e o professor que usa patins George Sopa (@georgesopa).

Além disso, ouvimos o futurista Demétrio Teodorov (@demetriox) e Gustavo Secco, cofundador da Emove Mobilidade (@emove.mobi).

O Fórum Agenda Bahia 2021 é organizado pelo Correio e conta com o patrocínio da Unipar e parceria da Braskem. Apoio da Sotero Ambiental, Tronox, Sistema FIEB, Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, Jotagê Engenharia, CF Refrigeração e AJL Locadora.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

<

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Castbox:

Para ouvir diretamente no Castbox, clique aqui.





Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Stitcher, clique aqui.

Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.