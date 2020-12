Chegou a hora de planejar 2021: dicas para organizar seu negócio

O ano está chegando ao fim e para além do balanço que as organizações fazem, chegou a hora de planejar os passos para 2021. Mesmo nesse cenário de incertezas, o planejamento é a garantia de alcançar as metas e organizar estratégias para fazer frente aos cenários desafiadores desses novos tempos.

De acordo com a diretora da Escola para empreendedores Cafeína, Anajúlia Paes, mesmo que não houvesse a pandemia, dificilmente qualquer administrador de um negócio teria certezas sobre o futuro de um empreendimento. “O planejamento serve para ajudar a gerir os passos do empreendedor. Em relação à covid, é preciso saber que os negócios podem fechar novamente e acontecer um novo lockdown, por isso, vale criar o pior cenário para o seu segmento e planejar em cima disso, pensando nas estratégias possíveis para manter seu negócio vivo. Se o pior cenário não acontecer, é possível antecipar outras ações do planejamento”, sugere.

Para ela, um planejamento para ser efetivo precisa ter uma noção clara de objetivo para médio e longo prazo. “O objetivo está atrelado a duas coisas: a primeira é o problema. Quais são os problemas que a empresa está vivendo e como pode priorizar isso em uma linha categórica de soluções? A segunda são as projeções: onde quer chegar, o que pensa em alcançar, quais os próximos passos em relação a novas tomadas de decisões?”, esclarece, lembrando que o empreendedor que tem clareza das projeções e dos problemas consegue priorizar melhor suas metas. “Conhecendo seu objetivo, em um período de um ano, por exemplo, pode haver um planejamento mais efetivo, porque é possível alinhar tantos as necessidades como as oportunidades em um só lugar”, garante.

Impactos

A especialista salienta que o principal critério é sempre olhar para gestão de impacto, analisando e avaliando tudo o que se pode ganhar ou perder se houver aquele tipo de decisão ou a ausência de uma decisão também. “Ás vezes, as pessoas só lembram de avaliar o positivo e negativo de agir, mas não considera as consequências. Não é só o que pode perder se não fizer alguma ação, mas o que também ganha se passa a fazer outra e qual o peso de cada decisão no seu negócio”, explica.

Para a diretora Anajúlia, um planejamento efetivo precisa ter uma noção clara de objetivo para médio e longo prazo (Foto: Divulgação)

Ela lembra que é fundamental fazer um escopo do negócio, separando cada segmento da gestão: financeiro, marketing, vendas, jurídico, liderança, processos, contabilidade, determinando as ações que precisam ser realizadas em cada um desses setores. Após definidas, cada ação deve gerar uma lista de tarefas. “Uma empresa pode decidir que o setor de marketing vai lançar uma campanha em março. Mas para essa campanha acontecer o que é preciso pensar e planejar? Definir objetivo e público da campanha, pensar nas peças gráficas, definir brindes e papelaria, pesquisar fornecedores, etc. Tudo deve ser detalhado para ficar mais fácil de acompanhar o desenvolvimento de cada setor”, explica a diretora da Cafeína.

Anajúlia também chama a atenção na hora de organizar a rotina da semana, criando gavetas de trabalho. “É importante o empreendedor entender como ele funciona melhor dentro da sua semana, quais dias e turnos é mais produtivo e em qual procrastina mais. Isso ajuda a organizar o seu calendário, ao colocar as tarefas que precisa fazer e são mais burocráticas nos horários em que está mais ativo e trazer a parte mais satisfatória do trabalho para os momentos em que costuma não ter tanta energia.”

Pontos de Organização

Para Anajúlia, existem três pontos para os empreendedores pensarem em 2021, inclusive, o primeiro deles reside na maior lição herdada com a pandemia e está no fato de que a gestão financeira de uma empresa precisa ser preventiva e não reativa. “Esse é um dos primeiros passos de um negócio em 2021, fazer uma projeção orçamentária para entender quais são seus próximos desafios dentro do que se tem hoje e de um pior cenário que possa acontecer para que o empreendedor se sinta mais preparado para tomar decisões enquanto o problema ainda não virou um caos”, defende.

Para a diretora, depois que o caos está instalado, muitos podem não ter inteligência emocional para resolver o que for preciso. O segundo ponto destacado é buscar criar novos lançamentos que tenham relação com o posicionamento da marca, para que quando a necessidade vier, o negócio esteja pronto e não crie alternativas que fujam do que é a essência da marca.

O terceiro ponto é se preocupar com todos os públicos envolvidos na empresa, entender que não é só o cliente a prioridade. “Tem outros públicos que são tão importantes quanto para manter a empresa e que inclusive ajudam a atrair os clientes: parceiros, colaboradores, fornecedores, funcionários”, esclarece.

Para ela, as empresas se resumem em pessoas e processos, então se tudo isso estiver alinhado e rodando bem, haverá mais facilidade em gerir crises porque já existe um preparo para tanto.



Pontos para planejar:



MARKETING

- Branding: Como anda a sua marca? Ela comunica seu propósito? Preste atenção se precisa alterar ou melhorar algo na apresentação da sua marca

- Redes sociais: Verifique se elas comunicam a essência da sua empresa e se há engajamento com seu público. O que fazer para melhorar isso?

- Relacionamento com clientes, fornecedores, parceiros: Pensar em ações para estreitar laços

- Criar campanhas e pensar em datas de oportunidade para seu negócio



FINANCEIRO

- Conferir e atualizar precificação dos produtos e serviços

- Gestão financeira: Ter o controle de custos, receitas, despesas, etc

- Fazer controle de estoque (se tiver)

- Prever soluções para períodos de sazonalidade



VENDAS/COMERCIAL

- Criar ou atualizar portfólio (serviços) ou catálogo de produtos

- Verificar eficácia no processo de vendas

- Criar metas de vendas

- Conhecer onde seu público está e pensar em estratégias para chegar até eles

- Divulgar feedbacks de clientes



LIDERANÇA

- Definir cargos e funções com manuais bem estruturados de cada atividade

- Definir cultura organizacional da empresa

- Organizar treinamentos para engajamento da equipe



JURÍDICO / CONTÁBIL

- Revisar contratos

- Verificar regularidade nas relações trabalhistas

- Verificar forma de tributação e acompanhar gerenciamento dos impostos