Chegou a hora dos soteropolitanos atualizarem vacinação contra a gripe

No fim de 2021, os casos de coronavírus somados ao surto de síndrome gripal contribuíram para deixar a população ainda mais apreensiva com a saúde. A nova cepa da gripe, identificada como Darwin H3N2, colocou infectologistas em alerta por se espalhar tão rapidamente em um período tão atípico. Diante disso, o debate sobre a importância de manter o cartão vacinal atualizado não só para as doses contra o coronavírus cresceu.

De acordo com a infectologista do Leme e Image, Sylvia Lemos, é importante que neste ano a vacinação não seja deixada para o último momento. “A cepa Darwin H3N2 é uma nova variação da gripe, cuja cepa não fazia parte da composição da vacina que tínhamos ano passado. Por isso a importância de atualizar a vacinação antes da temporada de alta das síndromes gripais, que costuma chegar com as chuvas entre abril e maio”, comenta.

Até março de 2022, o levantamento da Dasa, rede de saúde integrada que conta com Leme e Image, apontou mais de 400 casos de coinfecção por influenza e pelo SARS-CoV2, vírus que causa a Covid-19, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Com o surto das duas doenças simultaneamente, houve uma procura pelos imunizantes nos postos de saúde e na rede privada.

“Desde o surgimento da H1N1, há alguns anos, temos visto um crescimento na preocupação das pessoas com o calendário vacinal. As empresas por exemplo, incentivam a vacinação dos funcionários, pois a gripe é uma das principais causas de ausência ao trabalho”, aponta Sylvia.

“Por outro lado, a gripe também é uma grande ameaça à população idosa, já que atualmente é uma das principais causas de morte entre o público acima dos 65 anos. Por isso a importância de atualizar a vacina”, completa.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que todas as pessoas a partir dos seis meses de idade se vacinem contra a gripe, independentemente da existência de algum tipo de comorbidade ou não. A única contraindicação, além dos bebês com menos de 180 dias, é o histórico de alergia grave à vacina da gripe em anos anteriores.

Para melhor atender o público que busca se proteger da Darwin H3N2, o Leme e o Image oferecem uma infraestrutura especializada para a aplicação da quadrivalente, que contempla em sua formulação proteínas de diferentes cepas do vírus A e B, incluindo a H1N1 (Victoria) e a nova cepa H3N2 (Darwin).

Além da infraestrutura para vacinação, Sylvia aponta que o Leme e o Image têm um programa nacional de qualidade em vigilância que garante um atendimento qualificado conduzido por uma equipe de experts em imunologia e vacinas.

“Toda nossa equipe é treinada e especializada em atendimento de qualidade, além disso dispomos de um acompanhamento pós vacina, dando suporte ao paciente com informações, monitorando possíveis reações”, diz.

“A pandemia mostrou para todos nós a importância da imunização, por isso devemos ter em mente que vacinas salvam vidas”, afirma. Para mais informações sobre os serviços do Leme e Image, acesse: lableme.com.br e imagememorial.com.br.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.