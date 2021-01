Cheirinho da Lavagem do Bonfim dentro de casa? Agora é possível

Mais do que uma festa espiritual, a Lavagem do Bonfim é um momento de aguçar os sentidos: do corpo e da alma. Sem dúvidas é uma das festas mais democráticas que existem no mundo: gente de todas as religiões, cores, gostos, cheiros e sabores vão até as ruas da cidade baixa construir o tapete branco humano. Toda essa multidão não será possível de ver em 2021 por conta da pandemia do coronavírus e isso dá um aperto no coração de muita gente.

A cabelereira Elinalva Santos, 53, é devota do Senhor do Bonfim e diz que a Lavagem é o seu grande momento no ano. É a festa que ela mais gosta e por isso não faz esforço nenhum para sair de sua casa, no bairro da Mata Escura, às 4h da manhã, para fazer a caminhada até a Colina Sagrada. Encantada e católica devota, ela diz que fecha os olhos e consegue se ver no Bonfim, de tão sensitiva que a festa é.

Explorando essa sensibilidade e memórias que o Bonfim deixa na cabeça de todas e todos que têm paixão pela festa, a filósofa Simone Reis decidiu criar uma novidade, que será lançada na próxima sexta (8): nas palavras dela, é um projeto que faz com que a memória olfativa do Bonfim vire um aromatizador de ambientes. É isso aí mesmo, o cheirinho da festa do Bonfim em sua casa.

“A fragrância é exclusiva e baseada na história desse lugar que traduz tantas memórias afetivas e uma relação cultural identitária com o povo seja baiano ou turista que esteja visitando nossa cidade”, contou Simone ao CORREIO. Ela é moradora da Cidade Baixa e foi criada por lá.

São dois produtos, batizados de Lavandas do Bonfim: um Difusor, de 250 ml, que vai custar R$68 e um aromatizador, de 300 ml, que vai custar R$65. As vendas acontecem exclusivamente na Vila Criativa, que fica na Ladeira da Colina e parte da renda será destinada às obras da Igreja do Bonfim.

Supervisora de vendas do Grupo Sentido, responsável por elaborar o projeto, Adelaide Santos diz que todo o processo até chegar no produto que traz uma memória ligada à água de cheiro e alfazema foi emocionante.

"A Lavagem do Bonfim tem uma história muito bonita e todos os seus rituais trazem uma mensagem de lavar a alma, purificar as energias. Foi com essa ideia que trabalhamos e o resultado foi emocionante", apontou.



Celebrações

O lançamento dos produtos será no mesmo dia do início das celebrações do Senhor do Bonfim, que vão até o dia 17 de janeiro. Desta vez, não haverá a lavagem das escadarias por conta das implicações do coronavírus. No lugar, haverá uma peregrinação da imagem do Senhor do Bonfim, que sairá da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, às 8h, em carro aberto rumo à Colina Sagrada, passando em frente à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. O percurso será o mesmo do cortejo.

Após a chegada da imagem no interior da Basílica, o reitor do Santuário, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá a tradicional mensagem proferida todos os anos da janela da Basílica e concederá a bênção através das redes sociais e dos meios de comunicação presentes.

As celebrações acontecerão dentro da Basílica, com o acesso por ordem de chegada e transmitidas através das redes sociais e do canal do santuário no Youtube. Os festejos terão início com a abertura da novena no dia 8 de janeiro, que segue até o dia 16, sempre às 19h.