Chesf atua com prioridade na segurança de trabalhadores e população

Segurança é sinônimo de certeza e confiança. E na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco essa palavra é posta em prática a todo o momento e em todos os setores da instituição. A segurança sempre esteve presente na Chesf. Em todos os seus projetos, desde a construção da primeira usina hidrelétrica Paulo Afonso I, em 1949, até as obras mais recentes, a segurança foi garantida pelos melhores profissionais, técnicas e materiais.

“Na Chesf, temos um lema: a segurança é de responsabilidade de todos. Nenhuma atividade, nenhum trabalho, nenhum produto fim é mais importante que as vidas humanas. Nós entendemos que todo trabalho é bom quando todos terminam bem”, destaca Talita Mascaro, engenheira de Segurança da Chesf Paulo Afonso.

A Regional onde Talita Mascaro trabalha é conhecida como o coração da Chesf. O reconhecimento faz jus ao local onde toda história da Companhia nasceu – há 73 anos - e a sua capacidade geradora de energia, sendo o maior complexo da Empresa. Considerando o Complexo Paulo Afonso, são cinco usinas hidroelétricas, além de 11 subestações nas imediações do município baiano, além de quilômetros de linhas de transmissão associadas. A engenheira de segurança fala que um dos prazeres de ser chamada de chesfiana – nome carinhoso dado para quem trabalha na Empresa – é o sentimento de confiança: “Em todas as atividades, a Chesf procura acompanhar, realizar treinamentos e reuniões. Tudo prezando para que as atividades tenham uma análise de prevenção de risco para que todos trabalhem com segurança e tenham consciência dos riscos em que estão expostos. Com isso, se previne acidentes”, conta.

Campanha

No início do ano passado, a Chesf lançou uma campanha institucional focando em mostrar a segurança no seu sentido mais amplo a todos os funcionários, parceiros e empresas contratadas. Intitulada “Viver com Segurança é Viver mais Feliz”, a ação foca em temas como a prevenção da saúde e bem-estar dos empregados durante atividades nas barragens, linhas de transmissão e subestações, prevenção de Desligamento por Erro Humano – que foca em evitar interrupções do sistema eletroenergético e acidentes do trabalho.

Com programação contínua de ações de sensibilização sobre esses temas, a Chesf reforçou o seu compromisso com a segurança no processo das suas atividades, com a participação efetiva da Diretoria da Companhia. O intuito é de mostrar aos funcionários a importância da responsabilidade de cada um para a preservação da saúde e bem-estar de todos.

Nas suas instalações, a empresa renovou a comunicação interna, destacando mensagens unificadas de segurança. As peças possuem a mensagem “Nossa Segurança é pra Você e com Você”. A campanha institucional também contemplou ações nas redes sociais, materiais gráficos para comunicação com funcionários e população de comunidades específicas onde as instalações da empresa estão inseridas, além de reforço na realização das Semanas Internas de Segurança do Trabalho – SIPAT, realizadas pelas Comissões Internas de Segurança do Trabalho (CIPA).

Chesf realiza ações de prevenção de Desligamento por Erro Humano, que foca em evitar interrupções do sistema eletroenergético e acidentes do trabalho.

Pandemia

A pandemia do novo coronavírus pegou a todos de surpresa, mas a Chesf uniu esforços para adotar estratégias que reduzissem a disseminação da Covid-19. A Empresa criou e trabalha em cima de um protocolo próprio, que garante que os funcionários trabalhem se sentindo seguros. Entre as medidas tomadas estão a adoção do trabalho remoto, disponibilização de máscaras e álcool em gel, além de sinalizadores para auxiliar o distanciamento social entre aqueles empregados que precisam acessar às instalações da Chesf.

“Algumas equipes estão em trabalho remoto, mas todos que executam atividades de campo, que precisam continuar trabalhando fora de casa, tiveram acesso a mascaras e álcool em gel, que estão disponibilizados em toda as instalações de trabalho. Além disso, também sinalizamos as distâncias de segurança. A Companhia deu todo suporte para que todos trabalhassem de maneira segura, de forma que a gente tentasse minimizar ao máximo a contaminação dentro das dependências de trabalho”, garante Talita Mascaro.