Chesf fará operação de vertimento na unidade Paulo Afonso

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) informou neste sábado (19) que fará operação especial, neste domingo e segunda (20 e 21), com vertimento das águas de controle de cheia do Rio São Fracisco, pela Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso IV, no município de Paulo Afonso (BA).

De acordo com a empresa, para reforçar a segurança, estão sendo isoladas algumas áreas próximas ao vertedouro para evitar o tráfego de veículos e de pedestres durante esse período. Anteriormente, o vertimento das águas estava ocorrendo apenas pelas comportas das usinas I, II e III, que compartilham o mesmo reservatório.

O vertedouro de Paulo Afonso IV fica localizado dentro das instalações de segurança da Chesf e não é aberto à visitação. A cachoeira de Paulo Afonso permanecerá com seu roteiro e horários de visitação mantidos. O vertimento pela Usina de Paulo Afonso IV é uma manobra usual e ocorre em conformidade com todas as normas operacionais e de segurança.