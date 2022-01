Chesf inicia operação especial para controle de cheia no Velho Chico

Foi iniciada nesta quarta-feira (12) a operação especial e controle das águas dos reservatórios da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). A condição de cheia na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco se estende até abril.

As vazões foram elevadas em todas as hidrelétricas da Chesf, no Velho Chico, gradativamente, com previsão de abertura de comportas a partir do sábado (14). No dia 24 de janeiro, a vazão praticada a partir das usinas de Sobradinho (BA) e Xingó (SE) será de 4.000 metros cúbicos por segundo (m³/s).

“O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) decretou regime de cheia na Bacia do Rio São Francisco e, dessa forma, temos que atuar com regras específicas, aguardando chegar mais água, pois ainda há grande volume de chuvas acontecendo em Minas Gerais. A previsão é de Sobradinho, nosso maior reservatório, alcançar cerca de 75% de armazenamento no fim de janeiro”, informou o diretor de Operação da Chesf, João Henrique Franklin.

Como as chuvas ocorrem até abril, na Bacia do São Francisco, o diretor acrescentou que há grandes possibilidades de o Reservatório de Sobradinho voltar a atingir armazenamento próximo a 100%, como no período úmido 2019/2020.

O foco do atual momento é o estreitamento do relacionamento da Chesf com as Defesas Civis e Prefeituras para que estejam cientes da elevação do nível do rio. “Vamos ter vazões que há doze anos não vemos no Rio São Francisco. É necessário haver a liberação da calha do rio, prevalecendo a segurança”, declarou o diretor.

As prefeituras e as defesas civis, além de diversas entidades, já foram comunicadas pela Chesf da liberação de água necessária para o controle de cheia.