Chesf reduz vazão da hidrelétrica de Sobradinho a partir dessa quinta (10)

​A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) reduziu a vazão da Usina Hidrelétrica de Sobradinho (BA) dos atuais patamares de 4 mil metros cúbicos por segundo (m³/s) para 3.500 m³/s, nessa quinta-feira (10), chegando a 3.000 m³/s no sábado (12). O reservatório de Sobradinho encontra-se atualmente com 82% de seu volume útil e tem previsão de atingir 100% até final de abril, quando encerra o período úmido na Bacia.

A redução se dá por conta da diminuição na incidência de chuvas no alto São Francisco e da necessidade de manutenção dos níveis dos reservatórios na Bacia do São Francisco, diante da aproximação do final do período úmido, entre final de abril e início de maio.

As vazões ora anunciadas deverão permanecer no patamar indicado até nova avaliação. A Chesf ressalta que a situação hidrológica da Bacia do São Francisco (e demais bacias onde possui Usinas e reservatórios) é permanentemente monitorada, podendo haver alterações das vazões ora praticadas, conforme sejam as necessidades de geração de energia apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) ou a alteração dos volumes pluviométricos nas regiões.

A Companhia chama atenção, ainda, para a importância da não ocupação das áreas no leito do Velho Chico, haja vista eventual aumento no nível do Rio, durante o período úmido.