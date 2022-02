Chesf reforça segurança na unidade Paulo Afonso após abertura das comportas

Na localidade do bairro Vila Nobre, a Companhia ampliou a segurança física e isolou áreas próximas, no sentido de coibir o tráfego de veículos e transeuntes na localidade, sendo permitido o acesso apenas a funcionários e empregados terceirizados em serviço. A empresa conta ainda com apoio da PM local, do Corpo de Bombeiros e do BPTRAN em áreas estratégicas, além de patrulhamento em áreas de risco como matas e encostas.

Além da vigilância armada no local, está sendo realizado o registro fotográfico das áreas fiscalizadas para eventual auxílio na apuração de fatos.

As áreas fiscalizadas são a rampa da subida da Usina, a Guarita e o Mirante; Vertedouro e Tomada D’água; e a área inferior da Crista da Barragem.

Essas ações de segurança, que envolvem também a ampliação de placas de alerta de segurança no local, foram necessárias visto que o nível do Rio e a velocidade das águas, com a abertura das comportas, ficam mais intenso.