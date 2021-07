Chevrolet anuncia quatro novidades para este ano. Saiba quais são

O SUV Equinox é um dos modelos da Chevrolet que será atualizado neste ano (Foto: GM)

A General Motors, que atua no mercado brasileiro com a marca Chevrolet, foi um dos fabricantes mais atingidos pela crise dos insumos, principalmente pela falta de semicondutores.

Mas a empresa promete uma retomada forte nos próximos meses e anunciou que terá quatro lançamentos ainda neste ano.

Pela minha apuração, serão duas renovações: a nova geração do elétrico Bolt e a atualização do SUV Equinox, ambos já apresentados no exterior.

As outras duas novidades serão uma opção aventureira para a picape S10, no estilo Ford Ranger Storm e Nissan Frontier Attack, e uma leve atualização de estilo para o Cruze.

O novo Bolt também está programado para desembarcar ainda em 2021 no país (Foto: GM)

Já para o final do ano que vem, a Chevrolet prepara um grande lançamento: a nova Montana, picape que será maior para concorrer com Fiat Toro, Renault Duster Oroch e a Ford Maverick, que também estreia em 2022.

A GM precisa correr atrás do prejuizo, pois fechou 2020 com 17,35% das vendas de automóveis e comerciais leves novos no país, e viu sua participação de mercado cair para 12,38% no acumulado de janeiro a junho deste ano.

EXPANSÃO DA VIA SUL

O Grupo Via1 abriu nesta semana uma nova loja para a Via Sul, representante das marcas Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Com mais de dois mil e quinhentos metros quadrados, a concessionária foi projetada atendendo o novo padrão das marcas e é a primeira do Nordeste com o novo formato de atendimento.

A Via Sul é a única concessionária em Salvador que comercializa as picapes da Ram (Foto: Marcos Camargo/Stellantis)

A nova unidade fica na Avenida ACM, em frente ao Hospital Teresa de Lisieux e próximo à antiga Comercial Ramos. A loja do Rio Vermelho continuará operando, mas terá dedicação exclusiva à marca Jeep.

O Grupo Via1 também atua na Bahia com as marcas Kia, Nissan e Renault.



ROYAL ENFIELD NA BAHIA

A Vittacar, que já atua na Bahia representado a Triumph, tradicional fabricante britânico de motocicletas, está preparando a estreia da Royal Enfield no estado.

A previsão é que a nova concessionária, que irá operar na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, esteja funcionando no final de agosto.

A Himalayan é um dos principais produtos da Royal Enfield (Foto: RE)

Fundada na Inglaterra em 1901, a Royal Enfield, passou a ser produzida na Índia em 1956. Seu slogan é “a marca de motos de produção contínua mais antiga do mundo”. Um dos modelos mais populares da marca é Himalayan.

NOVA GERAÇÃO DO CRETA

A Hyundai começou a divulgar imagens da nova geração do Creta, SUV que vai desembarcar nas concessionárias entre setembro e outubro. A mecânica ainda não foi revelada, mas são esperadas mudanças na motorização.

Uma câmera que monitora o ponto cego e mostra as imagens no painel de instrumentos A tela da central multimídia será a maior da categoria O freio de estacionamento é elétrico e o banco do motorista conta com ventilação As imagens da carroceria ainda não foram completamente reveladas

Uma câmera que monitora o ponto cego e mostra as imagens no painel de instrumentos A tela da central multimídia será a maior da categoria O freio de estacionamento é elétrico e o banco do motorista conta com ventilação As imagens da carroceria ainda não foram completamente reveladas

No entanto, o fabricante coreano confirmou que o veículo terá a central multimídia com a maior tela da categoria (10,25 polegadas), freio de estacionamento elétrico, painel de instrumentos digital e uma câmera que monitora o ponto cego.

O SUV contará ainda com frenagem autônoma, assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo.

MENOS CARROS

A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis informou que o setor vai deixar de adquirir 400 mil veículos neste ano, número que corresponde à metade do potencial das empresas da categoria.

Ainda assim, a expectativa é que as locadoras adquiram entre 380 mil e 400 mil unidades.