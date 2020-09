Chevrolet reforça linha Onix com foco na esportividade

O Onix ganhou uma inédita versão com apelo esportivo (Fotos: Fabio Gonzalez/GM) As rodas da versão RS são escurecidas e o hatch ganhou um aerofólio O volante e os bancos ganharam costuras vermelhas A logo da Chevrolet foi escurecida nessa configuração A central multimídia das novas versões tem 8 polegadas O Onix Plus ganhou uma versão com detalhes escurecidos, a Midnight A linha 2021 do Onix chega às concessionárias em outubro O interior do sedã é sóbrio e tem bancos com acabamento em couro

O Onix ganhou uma inédita versão com apelo esportivo (Fotos: Fabio Gonzalez/GM) As rodas da versão RS são escurecidas e o hatch ganhou um aerofólio O volante e os bancos ganharam costuras vermelhas A logo da Chevrolet foi escurecida nessa configuração A central multimídia das novas versões tem 8 polegadas O Onix Plus ganhou uma versão com detalhes escurecidos, a Midnight A linha 2021 do Onix chega às concessionárias em outubro O interior do sedã é sóbrio e tem bancos com acabamento em couro

A Chevrolet lançou essa semana duas novas configurações para a família Onix. O hatchback que é produzido no Brasil para atender a América Latina, ganhou uma versão RS, que já era comercializada na Colômbia e no Equador, e o sedã estreia a inédita Midnight, com a estética escurecida que é aplicada ao Equinox e que já fez parte do portfólio da S10.

“Apesar de focarem em públicos distintos, o Onix RS e o Onix Plus Midnight foram concebidos para atender consumidores que fazem questão de expressar sua personalidade, atitude e até estilo de vida através de produtos com um estilo realmente diferenciado”, disse Hermann Mahnke, diretor de marketing da GM América do Sul.

Em comum, ambos trazem sob o capô o conjunto motriz formado pelo motor 1.0 flex turbo, que entrega 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque, e o câmbio automático de seis marchas. Infelizmente essas versões não vão oferecer o sistema de Wifi. Previstos para chegarem às concessionárias em outubro, o Onix RS custará R$ 75.590 e o Onix Plus Midnight, R$ 81.390.

INTELIGÊNCIA NA ESTRADA

Exibido na última edição da Salão Internacional do Transporte de Carga, a Fenatran, o sistema de telemetria da Iveco já está em ação. O Iveco Connect monitora, constantemente, o desempenho do motorista e as funções do veículo. A sala de controle monitora 24 horas por dia as informações recebidas pelos dispositivos, sendo responsável por antecipar demandas dos clientes em um eventual problema com o produto, contatando o motorista e sugerindo soluções.

É oferecido ainda um roteirizador que, por meio das características de cargas e dimensões, traça a melhor rota a ser percorrida aumentando a eficiência da viagem. O Iveco Connect é gratuito pelo período de um ano para os novos veículos e depois disso é possível ser renovado.



NOVA DUPLA

A BMW atualizou dois dos principais produtos da sua divisão esportiva, o M3 sedã e o M4 coupé. Nas versões Competition o motor de seis cilindros, com dois turbos, entrega 517 cv de potência e 66,3 kgfm de torque. A BMW diz que a experiência das pistas com o M4 GT3 colaborou no desenvolvimento desses novos modelos. Inclusive, toda a parte de refrigeração é preparada para aguentar o uso em pistas, além do sistema de escape ser variável, permitindo uma experiência mais sensorial com o ronco.

Já o sistema de tração integral opcional, que nasceu com o M5, pode ser manipulado e o motorista pode optar por migrar a potência para o eixo traseiro. Para completar, a suspensão é adaptativa, com amortecedores eletrônicos. O M3 deverá desembarcar no primeiro semestre de 2021 no Brasil. O M4 pode demorar um pouco mais.

O coupé e o sedã esportivos da BMW foram apresentados nesta semana (Foto: BMW)



TRUNFO OU BLEFE?

O sulafricano Elon Musk, CEO da Tesla, afirmou que investe em uma nova tecnologia de baterias, que poderá viabilizar o lançamento de um carro da marca por US$ 25 mil, o equivalente a R$ 135 mil. Atualmente, o veículo mais barato da Tesla, o Model 3, custa US$ 38 mil. Musk prevê que o lançamento aconteça em três anos. Vale lembrar que o executivo da empresa de carros elétricos às vezes exagera e em outras blefa.



BAIANO DE KART

Afetado pela pandemia, o Campeonato Baiano de Kart só terá início neste sábado. As provas, em rodada dupla, vão acontecer a partir das 10h da manhã no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. Mais de 40 pilotos irão disputar três categorias: F4, F4 Light e Rental.

Promovido pela Associação Baiana de Karts (ABK), o evento será patrocinado pela Larco e terá o apoio da Federação de Automobilismo da Bahia (FAB) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). As provas serão disputadas sem público, mas poderá ser acompanhada pelo canal da ABK no YouTube.

O Campeonato Baiano de Kart será transmitido ao vivo pelo YouTube (Foto: Benilson Lopes/ Divulgação)



BEM TESTADO

Prevista para chegar em novembro às concessionárias, a nova geração do Versa rodou um milhão de quilômetros pela América Latina. No Brasil, o sedã da Nissan será equipado exclusivamente com motor 1.6 litro.

Previsto para chegar às lojas em novembro, o novo Versa foi testado por 1 milhão de quilômetros (Foto: Nissan)

UNIÃO ESTRATÉGICA

A Localiza e a Unidas anunciaram a intenção de unir suas operações para a criação de uma gigante do setor de locação a partir de uma empresa focada em soluções de mobilidade, se tornando a maior na área de aluguel de veículos, gestão de frotas corporativas e carros por assinatura.

AUDI E-TRON EM VÍDEO

Essa semana rodei com o e-tron Sportback, segundo modelo elétrico da Audi no Brasil. Clique aqui para acompanhar a reportagem e também acompanhe o vídeo abaixo