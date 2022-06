Chico Buarque lança música e fará show em Salvador durante turnê

Chico Buarque está de volta - com nova música e uma série de shows em 11 cidades (já confirmadas) entre 2022 e 2023. Que tal um Samba? é o nome do single, que será lançado nesta sexta, 17, nas plataformas digitais, e é o nome da turnê que terá início no dia 6 de setembro, em João Pessoa.

A música-proposta de Chico Buarque começa assim: "Um samba / Que tal um samba? / Puxar um samba, que tal? / Para espantar o tempo feio / Para remediar o estrago / Que tal um trago? / Um desafogo, um devaneio / Um samba pra alegrar o dia / Pra zerar o jogo / Coração pegando fogo / E cabeça fria / Um samba com categoria, com calma"

Chico canta e toca violão. Luiz Cláudio Ramos, que dirigiu a gravação, toca o outro violão.

Participam, ainda, João Rebouças no piano, Jorge Helder no baixo, Jurim Moreira na bateria, Thiago Serrinha na percussão e Hamilton de Holanda no bandolim.

Depois de João Pessoa (6 e 7/9), Chico Buarque faz shows em Natal (9 e 10/9), Curitiba (23/24), Belo Horizonte (5, 6, 7 e 8/10), Fortaleza (22 e 23/10), Porto Alegre (3 e 4/11), Salvador (11, 12 e 13/11) e Brasília (29 e 30/11) e Recife (9, 10, 11/12) ainda neste ano. Em janeiro, a turnê chega ao Rio de Janeiro e, em março, os shows serão em São Paulo

Mônica Salmaso

A turnê conta com a participação de Mônica Salmaso em todas as apresentações.

Ela fará números solo e duetos com Chico. A cenografia é de Daniela Thomas. Maneco Quinderé é responsável pela iluminação e Cao Albuquerque pelos figurinos. Na direção musical e nos arranjos, Luiz Cláudio Ramos.

Os ingressos para os shows do Rio de Janeiro, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre começam a ser vendidos na próxima semana (veja abaixo).

Ainda não há informações sobre a venda de ingressos para as apresentações em São Paulo e algumas cidades.

Literatura

Chico Buarque, que faz 78 anos no domingo, 19, vinha se dedicando mais à literatura nos últimos anos.

Escritor premiado, ele lançou recentemente o livro de contos Anos de Chumbo e o romance Essa Gente, ambos pela Companhia das Letras.



Veja informações disponíveis sobre datas e venda de ingressos dos shows de Chico Buarque em 2022 e 2023



Salvador

Concha Acústica

Dias 11, 12 e 13 de novembro

Abertura das vendas: 24 de junho (sexta-feira), às 10h

Ingressos

Camarote: R$ 480,00 (inteira) / R$ 240,00 (meia)

Plateia: R$ 240,00 (inteira) / R$ 120,00 (meia)

Venda: www.bilheteriavirtual.com.br

João Pessoa

Teatro Pedra do Reino

Dias 6 e 7 de setembro

Abertura das vendas: 22 de junho (quarta-feira), às 10h

Ingressos

Plateia A: R$ 480,00 (inteira) / R$ 240,00 (meia)

Plateia B: R$ 360,00 (inteira) / R$ 180,00 (meia)

Balcão: R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Venda: www.bilheteriavirtual.com.br e Loja Mioche - Shopping Manaíra

Natal

Teatro Riachuelo

Dias 9 e 10 de setembro

Abertura das vendas: 22 de junho (quarta-feira), às 10h

Ingressos

Plateia A: R$ 700,00 (inteira) / R$ 350,00 (meia)

Plateia B: - R$ 560,00 (inteira) / R$ 280,00 (meia)

Camarote: R$ 500,00 (preço único)

Balcão: R$ 400,00 (inteira) / R$ 200,00 (meia)

Frisa 1 e 2: R$ 360,00 (inteira) / R$ 180,00 (meia)

Frisa 3 e 4: R$ 320,00 (inteira) / R$ 160,00 (meia)

Frisa 5 e 6: R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Venda: www.uhuu.com e Bilheteria do Teatro Riachuelo

Curitiba

Teatro Guaíra

Dias 23 e 24 de setembro

Belo Horizonte

Palácio das Artes

Dias 5, 6, 7 e 8 de outubro

Fortaleza

Centro de Eventos do Ceará

Dias 22 e 23 de outubro

Abertura das vendas: 24 de junho (sexta-feira), às 10h

Ingressos:

Mesa: R$ 350,00 (por pessoa)

Plateia: R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Venda: www.bilheteriavirtual.com.br

Porto Alegre

Auditório Araújo Vianna

Dias 3 e 4 de novembro

Abertura das vendas: 21 de junho (terça-feira), às 13h

Ingressos

Plateia Alta Lateral (Lote 1): R$ 260,00 (inteira) / R$ 130,00 (meia)

Plateia Baixa Lateral (Lote 1): R$ 360,00 (inteira) / R$ 180,00 (meia)

Plateia Alta Central (Lote 1): R$ 440,00 (inteira) / R$ 220,00 (meia)

Plateia Baixa Central (Lote 1): R$ 540,00 (inteira) / R$ 270,00 (meia)

Plateia Premium: R$ 660,00 (inteira) / R$ 330,00 (meia)

Venda: www.uhuu.com e Teatro do Bourbon Country

Brasília

Local a ser anunciado

Dias 29 e 30 de novembro

Recife

Teatro Guararapes

Dias 9, 10 e 11 de dezembro

Rio de Janeiro

Vivo Rio

De 5 a 15 de janeiro (quinta a domingo)

Abertura das vendas: 22 de junho (público em geral), a partir das 10h

*pré-venda Icatu e Vivo Valoriza: 20 e 21 de junho. Horário de início: dia 20, às 10h.

Ingressos

Camarote A - R$ 490,00 (inteira) / R$ 245,00 (meia)

Camarote B - R$ 440,00 (inteira) / R$ 220,00 (meia)

Camarote C - R$260,00 (inteira) / R$ 130,00 (meia)

Frisa - R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Setor 1 - R$ 490,00 (inteira) / R$ 245,00 (meia)

Setor 2 - R$ 440,00 (inteira) / R$ 220,00 (meia)

Setor 3 - R$ 380,00 (inteira) / R$ 190,00 (meia)

Setor 4 - R$ 280,00 (inteira) / R$ 140,00 (meia)

Setor 5 - R$ 260,00 (inteira) / R$ 130,00 (meia)

Venda: www.vivorio.com.br

São Paulo

Tokio Marine Hall

De 2 a 12 de março; de 23 de março a 2 de abril (quinta a domingo)