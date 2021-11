Chico César é alvo de comentários racistas em programa de rádio na Paraíba

O cantor Chico César foi vítima de comentários racistas em um programa de rádio na cidade do Conde, Litoral Sul da Paraíba. Durante a transmissão ao vivo na internet, na última segunda-feira (15), o apresentador do semanário Fala Conde citou Chico e se referiu ao artista em tom pejorativo, com termos como “neguinho” e “praga”.

Byra de Jacumã, autor dos comentários, tem sido alvo de críticas nas redes sociais desde que as imagens foram divulgadas. No contexto, ele conversava sobre carnaval e mencionou Chico César como “aquele neguinho que tocava violão nu” que teria mudado o foco da festividade.

Com a repercussão, Byra foi às redes sociais se desculpar com o cantor e disse, ainda, que não tinha intenções de ofender ninguém com base na raça, visto que, enquanto homem negro, também sofre racismo.

“Chico, não gostar das suas músicas não me dá o direito de agir assim contra você. Por isso peço desculpas pela insanidade que dias atrás fiz contigo, até porque já sinto isso na pele desde que nasci”, publicou o apresentador.

Em nota, a Prefeitura do Conde afirmou que não tem vínculo com o programa de rádio e que repudia qualquer tipo de discriminação. Uma denúncia sobre o caso foi aberta junto ao Ministério Público Federal, mas os detalhes dos trâmites estão sob sigilo para proteção do denunciante.

Por meio de sua assessoria, o cantor Chico César afirmou que ele prefere não se manifestar já que as imagens falam por si só. Chico agradeceu, ainda, o carinho e a preocupação do público que saiu em sua defesa contra o ato de racismo.