Chico Pinheiro deixa a Globo após 32 anos na emissora

Um e-mail encaminhado pelo diretor de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel, à equipe interna da emissora anunciou a saída do jornalista Chico Pinheiro do quadro de funcionários. O jornalista está na Globo em 1996, apresentando o “SP TV” e assumiu como âncora do “Bom Dia Brasil” em 2011.

"Depois de 51 anos de jornalismo diário, 32 deles na Globo, Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades em um ritmo mais espaçado", explicou Kamel na mensagem.

"De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas “boa gente” com quem já compartilhamos histórias e experiências. Entre mim e Chico fica carinho e amizade, e muitas sextas feiras por vir", acrescentou.

Chico finalizou a formação em jornalismo em 1976, na PUC de Minas Gerais. No ano seguinte, começou na Globo Minas como chefe de reportagem a convite de Eduardo Simbalista, com quem trabalhou no Jornal do Brasil.

Em 1989, mudou-se para São Paulo para apresentar o Jornal da Band. Premiado pela cobertura do impeachment de Fernando Collor, ele retornou à Globo em 1996 como apresentador do "Bom Dia São Paulo". O jornalista também participou do "Bom Dia Brasil" e dos plantões do "Jornal Nacional".