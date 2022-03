China Eastern Airlines suspende uso do Boeing 737-800 após queda de avião

A companhia aérea China Eastern Airlines optou por suspender as atividades de todos os Boeing 737-800 de sua frota após a queda de um avião deste modelo com 132 pessoas nesta segunda-feira (21). O acidente aconteceu durante uma viagem entre as vidades de Kunming e Guangzhou, no sul do país.

Segundo agências de notícias internacionais, a empresa acionou um mecanismo de resposta para emergências e enviou uma equipe de trabalho para o local do acidente.

Mais cedo, o site oficial da Eastern Airlines ficou em preto e branco em um gesto de luto após o acidente. Um porta-voz da Boeing disse à Reuters que a empresa "está ciente dos relatos iniciais da mídia trabalhando para coletar mais informações". As ações da fabricante de aviões caíram 7,8%.

De acordo com a Administração de Aviação chinesa, o contato com a aeronave foi perdido quando ela sobrevoava a cidade de Wuzhou. Às 14h20, no horário local, o avião voava a uma altura de 8,8 mil metros. Dois minutos e 15 segundos depois, ele já estava a 2.700 metros de altitude, conforme dados do site de monitoramento Flightradar24. Vinte segundos depois, a altura já era de apenas 900 metros.