China inaugura hotel 'mais alto do mundo'; veja fotos

A China inaugurou no mês passado uma torre de 632 metros de altura e 128 andares para abrigar o hotel 'mais alto do mundo'. O J Hotel Shanghai Tower, em Xangai, abriu no dia 19 de junho. O prédio é considerado o maior do país, com quartos custando R$ 50 mil.



Apesar do espaço, o hotel tem apenas 165 quartos. Do total, 34 são suítes. O ambiente de luxo ainda oferece mordomo durante 24 horas do dia, além de piscina coberta, banheiras, spa com tratamentos de reiki e jogos de chá chineses completos.



(Divulgação/JHotel) (Divulgação/JHotel) (Divulgação/JHotel) (Divulgação/JHotel) (Divulgação/JHotel) (Divulgação/JHotel)

A suíte mais luxuosa do hotel se chama “Shangai” e tem 380 metros quadrados, além de uma sala de estar, cozinha, closet, escritório e até uma área de fisioterapia. O hotel ainda conta com um quarto levemente inferior "Shangai", chamado “J Suite”, com diárias no valor de US$ 10 mil, cerca de R$ 50 mil.Já uma diária na acomodação mais simples do J Hotel Shanghai Tower fica por US$ 557, cerca de R$ 2.800.Apesar de se autointitular como hotel mais alto do mundo, o empreendimento não deve entrar no livro dos recordes como o mais alto porque apenas a parte superior do prédio de 128 andares é usada para receber os hóspedes.O título de hotel mais alto do mundo deve seguir com o Gevora Hotel, em Dubai, que tem 356 metros de altura. O nome do hotel nos Emirados Árabes Unidos foi parar no Guinness Book no ano de 2018.