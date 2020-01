Chiquinho Scarpa diz que GPS na namorada era brincadeira: 'Terminamos'

A história de que Chiquinho Scarpa implantou um chip de GPS na namorada, a corretora Luana Risério, foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira (8). Ele, contundo, disse ao Uol que foi mal interpretado e que tudo foi uma brincadeira. Contou inclusive que já se separou de Luana.

"Terminei com Luana no dia 13 de outubro, de 2019. Dei essa entrevista em agosto, de 2019. Não entendi porque só publicaram agora. Já terminamos. A história começou quando a repórter disse que eu precisaria de um GPS para encontrar a Luana aqui em casa, de tão grande o imóvel é. E eu respondi brincando: 'Eu já implantei um chip nela'. Realmente não imaginaria que alguém pudesse acreditar nessa história", diz.

Mesmo com o fim do namoro, ele continua com bom relacionamento com Luana. "Somos amigos ainda", diz. Agora, Chiquinho não pensa em voltar ao mundo do amor. "Por enquanto, quero só trabalhar muito em 2020", explica.

Questionado se já pensou em implantar um chip em si mesmo, por segurança, o conde diz que não. "Não tenho vontade. Sou sozinho. Não teria ninguém para ficar me acompanhando em aplicativo e nem para pagar fiança em um possível sequestro".

Ele diz ainda que as únicas pessoas que ele controla onde estão sãso as irmãs, Renata e Fátima. "Mas as duas também não têm chips implantados. As localizo pelo aplicativo de celular mesmo. Essa é apenas mais uma daquelas brincadeiras que eu fiz e as pessoas acreditam"