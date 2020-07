Chiquinho Scarpa revela que transa vestido de Pateta: 'Minha namorada adora'

O Conde Chiquinho Scarpa, de 68 anos, revelou um detalhe picante e curioso de sua vida sexual com a namorada Fernanda Rizzi, de 38 anps. Durante uma live com Marcelo Zangrandi, o milionário mostrou uma fantasia de Pateta que foi presente de Marcelo e disse que usa a vestimenta para transar com a namorada.

"Eu sempre uso para dormir. A Fernanda tem um problema sexual que ela adora o Pateta. Toda vez que transar, tenho que colocar roupa do Pateta", disse ele, aos risos. "Então, dei o presente certo", responde Marcelo.

Os dois começaram a namorar no dia 12 de março deste ano. Em entrevista ao jornal Extra, Fernanda, que é assessora executiva, contou que os dois que se conheceram na rua, em São Paulo, quando ela estava em horário de almoço, e que o conde a surpreendeu com um convite para conhecê-la.

Antes de ganhar o coração do milionário, Fernanda fez um curso de "como conquistar um homem rico". Mas ela garante que o objetivo não era de fato ficar com um ricaço, mas sim melhorar seus modos. "Queria requintar minha postura, roupa, tom de voz, entre outros", disse em entrevista ao "Superpop".

Fernanda também já se definiu como "Sugar Baby", nome dado a pessoas que são bancadas por alguém mais velho num relacionamento, que não necessariamente é amoroso.