Chocolate do Sul da Bahia é eleito um dos três melhores do mundo 

Luana Lessa (Foto: Divulgação)

A ChOr acaba de receber o Prêmio Gourmet Bronze AVPA 2021, concedido pela Agência de Valorização dos Produtos Agrícolas (AVPA), uma organização não governamental sediada em Paris. O produto da marca baiana de chocolate de origem que recebeu o destaque foi o Terra da Felicidade, um chocolate ao leite mais intenso, “dark milk”, com 55% de concentração de cacau. O resultado foi divulgado ontem em Paris, na França.



“Meu propósito é de fato mostrar ao Brasil e ao mundo o valor do cacau brasileiro através do nosso chocolate”, explica Luana Lessa, empresária à frente da ChOr, que se mudou para Portugal há dois anos, com foco em internacionalizar a marca criada em Ilhéus, no Sul da Bahia, em 2013.



Referência em concursos internacionais de produtos excepcionais feitos no país de origem, a AVPA foi fundada em 2005 e mantém relacionamento permanente com mais de 10 mil produtores de 50 países. Para as avaliações do concurso de chocolates, a agência convidou um júri de especialistas em chocolate, analistas sensoriais e personalidades gastronômicas mundiais.



Lançamento



O cantor Moreno Veloso, filho de Caetano Veloso, acaba de lançar uma música em homenagem às vítimas da covid-19. Era o Amor de Alguém, em parceria com Nenung, Lulina e Edo Portugal, é uma mistura de poesia e melodia e está disponível, desde ontem, nas plataformas digitais. “Nenung escreveu essa canção e nos convidou para participar. Toquei violoncelo e derramei muitas lágrimas. Juntos, somos mais fortes e num momento como esse, queremos levar uma mensagem de solidariedade em forma de música”, disse Moreno.





Noivado intimista



Maria Pessoa e Bruno Velame celebraram seu noivado, sábado, durante sunset seguido de jantar à francesa no Residencial Adelaide, na Avenida Contorno. Juntos há um ano e meio, o administrador de empresas pediu a empresária, sócia da grife Dascá, em casamento quando fizeram um ano de namoro. O casal vai troçar alianças em 23 de setembro, na Igreja São Francisco, no Pelourinho, e a lua de mel será na Toscana, Itália.









ACM Neto e Mariana Barreto de Magalhães (Foto: reprodução redes sociais)

Parabéns pra você



A administradora de empresas Mariana Barreto de Magalhães, esposa de ACM Neto, celebrou seu aniversário, domingo, discretamente e em família. Do marido, ganhou homenagem nas redes sociais. “Mais um dia para agradecer a Deus pela sua vida e por ter colocado você na minha. Te amo”, disse ACM Neto.





Expansão



A startup Listo, que tem o propósito de promover a autonomia de pequenos e médios empreendedores, planeja aumentar o seu investimento na Bahia em 100% em até o final do ano. Atualmente, a empresa possui R$ 30 milhões investido no estado. O crescimento, segundo Olavo Cabral Netto, CEO da Listo, será impulsionado pelo lançamento de diversos novos produtos, com destaque para a solução Listo2go, que combina máquina móvel, sistema de gestão de vendas delivery e uma conta digital ilimitada.



Boas práticas



A ACT Investimentos recebeu a certificação do Great Place to Work Brasil, consultoria que premia empresas que se destacam pelas boas práticas no ambiente de trabalho. “É com muito orgulho e satisfação que anunciamos esta conquista”, destacou Nina Calmon, sócia da ACT. A certificação concedida pelo GPTW é uma das mais almejadas pelo mundo corporativo, já que reflete a relação da empresa com sua equipe. O Instituto aplicou uma pesquisa de clima organizacional com todos os colaboradores, com o intuito de medir o índice de satisfação interna, visando a evolução constante da ACT Investimentos enquanto organização. O resultado foi uma nota final de 91.







Mário Sérgio Cortella (Foto: Divulgação)

Edição especial



Mario Sérgio Cortella confirmou presença em uma edição especial do programa Conectados - Cultura, comandado por Ildazio Jr., Marcus Quintanilha Filho e Augusto Rabelo, semanalmente, na Rádio Excelsior (FM 106.1). O encontro, marcado para 26 de julho, às 17h, será realizado através do Instagram deles - @quintanilhareal, @ildazio e @somoscarnaval - e depois transmitido, dia 30, na rádio, às 13h. O filósofo e fenômeno midiático vai abordar um tema que muito interessa aos soteropolitanos: o Carnaval como elemento cultural brasileiro.