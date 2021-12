Chocolates Lugano, de Gramado, ganha loja em Salvador

A marca de chocolates Lugano, nascida em Gramado, no Rio Grande do Sul, chega à Bahia no próximo dia 10 de dezembro, através dos empresários Pedro Bahia e Bianca Sá. A marca que conquistou o Brasil, onde tem mais de 70 lojas, ganhará unidade no novo Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória, oferecendo um mix de cerca de 50 produtos, entre chocolates suíços, belgas e italianos produzidos em sua sede gaúcha.

O espaço de 80 m², no primeiro piso do centro comercial, contará ainda com uma chocolateria com 16 assentos, onde o cliente poderá viver uma experiência com produtos que vão do chocolate quente a café especiais, sobremesas, tortas, além de cervejas especiais, vinhos e espumantes assinados pela marca.



No dia 9 de dezembro, véspera da abertura ao público, o espaço será apresentado exclusivamente para a imprensa.



