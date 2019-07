Chorando, mãe de Ferrugem diz que filho foi discriminado por ser branco

O cantor Ferrugem foi o convidado do Mais Você para tomar o café da manhã com Ana Maria Braga nesta quinta-feira (25). A mãe do cantor, Maristela Falide, se emocionou ao falar sobre as dificuldades do filho na carreira musical. Segundo ela, ele pensou em desistir porque era discriminado por ser branco.



"Me emociona muito porque... falar que ele já foi até muito humilhado para chegar onde chegou. O próprio preconceito, porque todo mundo vê que ele é um menino muito branquinho, da pele muito branca, ruivo, cheio de sardas, e olhavam para ele e diziam: 'Ele? Esse moleque aí, branco, azedo?'. Ele vivia dizendo: 'Mãe, não dá! Eu quero, mas é muito difícil!'. Eu falei: 'Você vai continuar'", contou a mãe, com os olhos marejados.



Maristela fez uma surpresa no programa e apareceu ao vivo no estúdio cantando Primavera, de Tim Maia. Ferrugem acompanhou a mãe no dueto, emocionado. Depois, foi presenteada por Ana Maria Braga com um buquê de flores.

Além de ouvir o depoimento da mãe, Ferrugem acompanhou as falas da mulher, Thais Vasconcellos, e da filha mais velha, Júlia de Souza: "Meu pai é tudo para mim. Ele é meu melhor amigo. Ele me ensina coisas muito legais, e mesmo me colocando de castigo eu o amo muito!".