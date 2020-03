Chove chuva: tons terrosos são a aposta para o Inverno baiano

A natureza se impõe com toda sua força e não dá para fugir dela. É tempo de chuva! Mas, o que não podemos perder é o estilo para conviver com essa temporada mais úmida. A grande aposta fashion do momento é a cartela de cores terrosas indo dos tons leves até os mais escuros. E a palavra de ordem é o conforto. Nesse editorial mostramos as múltiplas possibilidades para fazer bonito, mesmo quando pensamos que o mundo vai desabar com tanta água.

Monocromático

Mesmo tom no conjuntinho é um hit. Esse em camurça é da Renner. Colete e calça com o mesmo preço ( R$ 139,9, cada). Camiseta Maria Filó ( R$ 179) e sapato acervo.

Esportivo

A jaqueta bomber impermeável pode ser um diferencial. Esse modelito de onça ( R$ 139) é da Renner. Bem como a camiseta preta ( R$ 59,9) e o tênis (R$ 199,9). Calça da Maria Filó ( R$ 399).

Toque fashion

Até pensar no guarda-chuva está valendo, afinal é o grande acessório da temporada. Esse modelito amarelo é da Renner ( R$ 69,9). Look composto por camisa de seda Maria Filó ( R$ 459), vestido The Finds ( R$ 178) e acessórios Renner. Brinco (R$ 29,9) e colar (R$ 49,9).

Fotos: Vinicius Moreira (@vinicius_vm) | Beleza: Daí Alves (@daialves4) com apoio do Salão Sá Marina (@salasamarina) | Produção de Moda: Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) | Modelo: Francielle Silva (@franciellesilv4) da agência Mode.on (@_mode.on_)