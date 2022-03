Chuva castiga na madrugada e soteropolitanos sofrem para sair de casa

Do ônibus que pega perto de casa, em Jardim Cajazeiras, até a estação do metrô de Pirajá, Eliana Rodrigues, 52, gasta, normalmente, 15 minutos de viagem. Nesta quarta-feira (23), no entanto, o percurso foi feito em mais de uma hora. Um atraso gerado pelo engarrafamento que se formou na região por conta da chuva iniciada na madrugada e que se prolongou por todo o dia.

E não foi só por lá que ocorreram engarrafamentos. Como sempre acontece em Salvador quando chove, diversos bairros registraram problemas como ruas alagadas. Calçada, Ribeira, Roma, Paripe, Base Naval e Fazenda Coutos são alguns deles.

De acordo com a Defesa Civil (Codesal), entre ameaças e desabamento de muro, deslizamentos de terra, infiltrações e imóveis alagados, foram 14 notificações até o fim da tarde desta quarta.

Atrasos

Por causa do mau tempo, Eliana perdeu todos os seus horários. "Tá terrível para sair de casa, um transtorno danado, porque ficou tudo engarrafado. Chuva é sempre assim, não é? Mais de uma hora no ônibus e minha vida toda atrasada. Sem contar a volta que deve ser sofrida também com mais engarrafamento", disse ela, que trabalha na área de saúde.

Vendedor que precisa circular pela cidade durante o trabalho, Emerson Figueiredo, 30, também sofreu com a chuva. Acostumado a usar ônibus para se locomover, perdeu muito tempo parado. "Para sair de casa nem foi tão sofrido. O problema maior está sendo circular. Eu trabalho fazendo vendas ao redor da cidade e isso está me prejudicando. O que a gente pega em 10 minutos, tô esperando mais de meia hora", conta ele, que tinha horários marcados com clientes e acabou atrasado.

Emerson passou muito tempo esperando no ponto (Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO)

Dona Lurdes, 80, aposentada, foi mais uma soteropolitana prejudicada pela dificuldade de locomoção durante o dia. "Eu saí de Base Naval pra cá [Campo Grande]. É uma viagem de uma hora e pouco todo dia. Hoje, foi mais de duas horas no caminho. Só não atrasei porque saí muito antes. Mas, pra voltar, também tá difícil. Mais de meia hora no ponto e nada".

Transtornos no interior

No interior do estado, a chuva também causou problemas. Uma área de 10 metros do muro do aeroporto de Ilhéus, no sul da Bahia, caiu por conta do volume de precipitação. A estrutura será refeita nesta quinta-feira (24), segundo informações da concessionária que administra o aeroporto.

Já no Extremo-sul do estado, onde ocorreram inundações e mortes no fim do ano passado, também houve um volume grande de chuva. O Inmet alertou para o perigo de precipitação intensa na região, com média de 50 a 100 milímetros. Justamente por isso, a Defesa Civil do Estado pôs um alerta laranja na região para evitar maiores problemas.

Em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, houve um deslizamento de terra que levou uma árvore e vários galhos para a pista da BA-001, que foi interditada e atrasou a vida de quem transitava entre os distritos de Tairu e Jiribatuba.

O deslizamento aconteceu no início da manhã, mas a via ficou interditada até o começo da tarde, segundo moradores. "Caiu e ficou tudo interditado por umas cinco horas, foi horrível para o ônibus passar. Foi só agora por volta de meio-dia que tão tirando tudo", conta uma moradora que não quis se identificar, mas perdeu o dia de trabalho por conta do problema.

Próximos dias

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que o tempo instável e a chuva durem até esta quinta-feira (24). Quem também confirma isso, em Salvador, é a Codesal: "As fortes chuvas são decorrentes de dois sistemas meteorológicos: alta subtropical do Atlântico Sul e a formação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste. A tendência é de que as chuvas continuem até quinta-feira [hoje], reduzindo gradativamente", disse o órgão, em nota.

Pelo fato da formação de um cavado se tratar de um sistema de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera que atinge toda costa leste da região Nordeste, a previsão é a mesma para as cidades do extremo-sul, que também são litorâneas.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo