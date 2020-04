Chuva causa alagamentos em bairros de Salvador

O dia será de chuva em Salvador nesta segunda-feira (6). Por causa disso, alguns locais já registram pontos de alagamentos, como o Dique do Tororó, e a Rua Cônego Pereira, na região das Sete Portas.

A previsão, segundo a Defesa Civil, é de que o céu permaneça nublado ao longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva. A chuva é causada pela chegada de uma frente fria à capital desde domingo (5).

A Codesal já registrou quatro solicitações nesta segunda, todas na região do Centro da cidade: ameaça de desabament, desabamento de muro e deslizamento de terra.

Nas últimas seis horas, o local que teve mais acumulado de chuva foi a Pituba, na região do Parque da Cidade, com 26,6mm; seguido de Nova Brasília, com 18,8mm, Pirajá, com 16,4mm, Águas Claras, com 15,7mm, e Matatu, com 15,2mm.