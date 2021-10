Chuva causa alagamentos em ruas, invade casas e complica trânsito em Salvador

As ruas e casas de moradores do Vale das Pedrinhas, em Salvador, ficaram alagadas na manhã desta sexta-feira (22), depois de fortes chuvas que atingiram Salvador.

A chuva mais intensa começou ainda ontem. Segundo moradores, houve uma diminuição de intensidade à noite, mas pela manhã começou a chover forte de novo.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, moradores mostram a situação do bairro. Em uma das imagens, é possível ver lixo boiando na água, que chega quase ao nível de cobrir as rodas de carros estacionados. Outra imagem mostra a Rua Teodoro Sampaio alagada. "Tudo cheinho, bonitinho, daquele jeito", ironiza a moradora, cobrando ação de políticos.

Houve estragos também em outros bairros. No Parque Silvio Leal, em Cajazeiras IV, a água inundou ruas e chegou a invadir casas. Em uma estação de tratamento de esgoto conhecida como PInicão, houve alagamento e moradores reclamam da falta de manutenção.

Nas últimas 24h, os bairros com mais chuva em Salvador foram a Pituba e a região da Chapada do Rio Vermelho, em terceiro lugar aparece Brotas e depois Ondina. Nas últimas seis horas, Ondina foi onde mais choveu, seguida por Federação e Brotas. Os dados são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

Trânsito

Outros bairros também tiveram problema com a chuva, que alagou vias e dificultou o trânsito nessa manhã. Segundo a Transalvador, as principais vias que tiveram problemas com chuva foram a Avenida Paulo VI, Rótula do Abacaxi, Rua Oswaldo Cruz, Avenida ACM na região do antigo Detran, Avenida Centenário, Avenida Bonocô, Avenida Tancredo Neves, Barros Reis, Vale do Nazaré, Largo das Sete Portas, Avenida Engenheiro Oscar Pontes, Baixa do Fiscal e Avenida Aliomar Baleeiro.

Já a Defesa Civil (Codesal) registrou 46 solicitações por conta da chuva até às 11h30 de hoje. A região do Centro-Brotas aparece na frente, com 13 solicitações, seguida por Barra/Pituba, com 11, e Cajazeiras, com 8.

Buraco na altura da Estação Imbuí (Foto: Marina Silva)

Tempo fechado

O tempo deve continuar chuvoso no final de semana. Nesta sexta-feira (22), a previsão é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas. Há risco para alagamentos pontuais. Para o sábado (23) a previsão permanece a mesma.

Segundo o Climatempo, a temperatura sexta deve ficar entre 24ºC e 26ºC. No sábado, a variação será entre 24ºC e 27ºC.

No domingo também deve chover, mas com menos intensidade e em intervalos mais espaçados.