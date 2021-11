Chuva e nível médio de dificuldade marcam primeiro dia de Enem

A manhã chuvosa deste domingo (21) em Salvador parece não ter interferido muito na motivação dos candidatos que realizaram o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esse ano,o tema da redação foi 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'.

Embora intensa, a movimentação de trânsito na capital baiana foi tranquila, com retenções registradas nas proximidades dos locais de prova, a exemplo do que aconteceu nas avenidas Cardeal da Silva, Federação, Leovigildo Filgueiras, no Gracia, e nas proximidades da Estação da Lapa. No Colégio Central, localizado na Avenida Joana Angélica não houve retardatários e os portões foram fechados às 13 horas, pontualmente.

As informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apontam que 3.109.762 pessoas se inscreveram para a edição atual da prova, menor número registrado desde 2005. Em Salvador, 50.884 pessoas farão o Enem e, desse total, 49.164 se inscreveram na prova impressa e 1.720 na versão digital. A maioria dos inscritos são dos sexo feminino, possuem 17 anos e estão no último ano do ensino médio.

Os portões dos locais de prova foram fechados às 13h pontualmente e as provas foram distribuídas trinta minutos depois (Foto: Arisson Marinho)

Confiança

Calouro nesse tipo de avaliação,o estudante Lucas Sande Seixas,15 anos, estava tranquilo e, nem mesmo a redação, tão cercada de polêmicas, parecia ser motivo de preocupação. "Treinei muito Redação, então estou tranquilo. Meu medo são as questões de História", contou, destacando que o Enem 2021 estava sendo feito à titulo de treino.

Lucas Sande estava confiante no desempenho da redação e pontuou que o receio estava concentrado nas questões de história (Fotos: Arisson Marinho)



Decidida a entrar para Medicina, Taís Almirante, 23, chegou na porta do Central 15 minutos antes do prazo final e disse estar preparada para fazer as provas com a tranquilidade possível para o momento.Veterana nesse tipo de prova, ela disse estar confiante."Não é o meu primeiro Enem e sempre tem o preparo e a vontade de atingir a melhor pontuação", declarou antes de entrar no local de prova.

Já Leidiane Mota de Lima,23,aproveitou a oportunidade para testar os conhecimentos. Estudante do Bacharelado Interdisciplinar de Artes, ela disse que a meta é o curso de Arquitetura. "Quis fazer o Enem como uma forma de me manter afiada. Embora não esteja nervosa, estou ansiosa, especialmente com redação", reconheceu.

Tranquila por já estar cursando o BI em Artes, Leidiane Mota aproveitou o Enem para testar os conhecimentos e se manter atualizada nos estudos (Foto: Arisson Marinho)

Provas

As provas do Enem são compostas por quatro provas objetivas, com 45 questões em cada área do conhecimento, perfazendo um total de 180 questões, além de uma redação, com um mínimo de sete linhas e o máximo de 30 linhas. os participantes terão cinco horas e 30 minutos para realizarem provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias, além da língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

Breno Pires de Andrade, coordenador do pré vestuibular do Grupo Bernoulli de Educação, classificou as primeiras avaliações como possuidoras de um nível técnico considerado mediano em termos das dificuldades apresentadas. "As provas apresentaram questões mais complexas devido ao grau de dificuldade de interpretação de texto e alguns distratores um pouco mais bem elaborados. O tema da Redação trouxe um assunto atual, discutido nas aulas de Redação e Sociologia", avaliou.

O próximo dia de provas está marcado para o domingo (28), com as provas de Ciências da natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Os participantes que apresentaram sintomas de covid-19 na semana que antecedeu a aplicação ou no dia do exame não devem comparecer ao local de provas.

Esses participantes devem solicitar reaplicação do Enem, no período de 29 de novembro a 3 de dezembro, pela Página do Participante. A mesma orientação serve para quem está com alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas no edital do exame.

Versão digital

O Enem teve a primeira aplicação digital em 2020. No primeiro ano da novidade, a aplicação ocorreu em modelo-piloto e as primeiras aplicações digitais foram opcionais. Os participantes poderiam escolher, no ato de inscrição, pelo modelo digital ou pela tradicional prova em papel e o processo de inscrição também foi feito pelo Sistema Enem. Por enquanto, a opção não foi disponibilizada para “treineiros”. A aplicação permanecerá em dois domingos e os resultados serão divulgados de forma conjunta.

A versão digital se mostrou mais sustentável, afinal houve economia com a impressão e ganho para o meio ambiente.Somente em 2020, mais de 11 milhões de provas foram impressas para o Enem. Do ponto de vista técnico, o Enem Digital permite ainda a utilização de novos tipos de questões, com vídeos, infográficos e até com a lógica de games.Também será possível aplicar o Enem em mais municípios, aproximando o exame dos brasileiros.