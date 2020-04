Chuva forte causa alagamentos em vias de Lauro de Freitas

Não foi só Salvador que sofreu com a chuva. Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, enfrentou alagamentos e congestionamentos em principais vias da cidade. De acordo com informações da prefetura, foram identificados pontos de alagamentos nas avenidas Beira Rio e Luiz Tarquínio, na Rua Gerino de Souza e na localidade de Boca da Mata, no bairro de Portão. O local já considerado crítico pela Defesa Civil devido à proximidade do Córrego dos Irmãos.

Com o volume de água, o congestionamento se intensificou pela manhã na Estrada do Coco (BA-099) e na Avenida Luiz Tarquínio. Já na Beira Rio, agentes da Secretária de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) orientam os motoristas a fazerem um para a BA-099, devido aos pontos de alagamento. Apesar das fortes chuvas, a prefeitura da cidade não registrou deslizamentos de terra, desabamentos ou queda de árvores.

Equipes de seis secretarias municipais de Lauro de Freitas atuam na Operação Chuva e estão de prontidão. De acordo com a prefeitura, os transtornos têm sido minimizados por conta das obras de macrodrenagem dos rios Joanes e Ipitanga, conduzidas pelo governo do estado.

A macrodrenagem consiste na construção de seis reservatórios de amortecimento ao longo do rio e seus afluentes, desassoreamento e alargamento da calha em cinco quilômetros do rio para aumento da vazão e consequentemente acelerar o escoamento das águas pluviais.

Segundo a prefeitura, além da obra de macrodrenagem, ações preventivas são realizadas pelas secretarias de Serviço Público e Infraestrutura, diariamente, como a limpeza de rios, córregos e bueiros, a fim de evitaram maiores problemas.

Outras obras de prevenção aos impactos da chuva já foram feitas, como o desvio do Canal dos Irmãos, na Rua Jackson Costa (entrada de Vilas do Atlântico), alargamento do Canal do Horto e a construção de cinco encostas.