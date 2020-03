Chuva forte deixa parte de Lauro de Freitas sem luz

Após chuva intensa, parte da cidade de Lauro de Freitas ficou sem luz no início da tarde desta sexta-feira (20). De acordo com a Coelba, a empresa já havia restabelecido o fornecimento de energia em mais de 70% da área afetada na cidade por volta das 18h30.

A queda de energia ocorreu devido ao desligamento das Linhas de Transmissão da Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF e da Coelba provocado pelas fortes chuvas e raios. “Equipes da Coelba e da Chesf permanecem trabalhando até que o serviço seja completamente normalizado”, afirmou a empresa em nota.

Apesar de ser intensa, a chuva foi passageira, o que fez com que não ocorressem grandes alagamentos. De acordo com a Prefeitura, o acúmulo de água foi pontual e logo foi escoado pela rede de drenagem. “A prefeitura realiza diariamente um trabalho de limpeza de rios, córregos e bueiros, o que diminui os problemas quando tem muita chuva”, afirmou a assessoria de imprensa do município.

Um leitor do CORREIO relatou que metade do comércio da cidade estava fechado devido à forte chuva. De acordo com ele, as ruas estavam vazias na cidade na tarde desta sexta.