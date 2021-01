Chuva interrompe funcionamento de trens do subúrbio e de ferries

A forte chuva que caiu em Salvador na manhã desta terça-feira (12) impactou alguns serviços de transporte na cidade. O sistema de trens do subúrbio precisou ser suspenso e a travessia dos ferries também.

De acordo com a Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), os trens não puderam ser utilizados por uma questão de segurança, já que houve um problema no sistema de drenagem do canal vai da Luiz Maria até Baía dos Tainheiros, que provocou alagamento na Baixa do Fiscal, impossibilitando a passagem dos trens.

Além disso, a chuva fez com que um ponto de ônibus da Estação da Lapa precisasse ser interditada para passar por reparos.

Já quem buscou a travessia Salvador-Mar Grande também foi pego de surpresa. Por conta do temporal, as embarcações ficaram paradas de 7h30 até 10h.