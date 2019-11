Chuva modifica planejamento de treino do Vitória na Toca

O treinamento com bola planejado pelo técnico Geninho para a manhã desta terça-feira (26) precisou ser adiado. A forte chuva que caiu em Salvador alagou os campos da Toca do Leão e a comissão técnica optou por uma programação alternativa como preparação para o jogo contra o Coritiba, sábado (30), às 16h30, no Barradão. Os jogadores rubro-negros fizeram um reforço muscular na academia sob o comando do preparador físico Ednilson Sena.

O único atleta que não participou da atividade foi Jordy Caicedo. Assim como na segunda-feira (25), o atacante seguiu fazendo tratamento para a pubalgia que o incomoda já há algumas semanas. Liberado do primeiro treino da semana, o meia Felipe Gedoz se reapresentou na Toca do Leão e treinou normalmente, assim como o lateral esquerdo Thiago Carleto, liberado pelo departamento médico.

Emprestado pelo Atlético-MG e com contrato apenas até este ano, o volante Lucas Cândido já foi liberado pelo clube. Suspenso, ele não poderia enfrentar o Coritiba, assim como Léo Gomes, que foi vendido ao Athletico-PR e também já entrou de férias.

Já garantido na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem, o Vitória encerra a sua participação na edição deste ano para cumprir tabela. O rubro-negro soma 45 pontos e é o 11º colocado. O adversário está na 3ª posição, com 63 pontos, e briga pelo acesso à Série A.