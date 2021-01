Chuva provoca alagamentos, trânsito e caos em Salvador; veja fotos e vídeos

Se a segunda-feira (11) foi de sol e calor, a terça-feira (12) amanheceu com um temporal em Salvador. Desde as primeiras horas do dia, vídeos e fotos circularam pelas redes sociais mostrando os danos causados pela chuva.

Além do engarrafamento tradicional, segundo Sosthenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal) 8 notificações foram feitas ao órgão nesta manhã, incluindo deslizamento de terra e desabamento de árvore, além de casas e ruas alagadas.

Não era pra menos: cerca de um terço de toda a chuva ocorrida em 2021 foi registrada apenas entre 6h e 8h da manhã de hoje. As regiões mais afetadas foram Pituba / Parque da Cidade, Caminho das Árvores e Federação, com 29 mm, 26,8mm e 18,5mm contabilizados, respectivamente.

Já o trânsito, segundo a Transalvador, ficou lento em lugares como Av. ACM, trecho do Detran; Vale dos Barris, sentido Politeama; Saída da Av. Paralela, sentido centro; Av. Juracy Magalhães, sentido Lucaia; e Largo da Calçada.

Região do Detran ficou com trânsito complicado (Foto: Reprodução / Transalvador)

Nas redes sociais internautas denunciaram o caos e pontos de alagamento pela cidade. "20 minutos de chuva em Salvador me faz ter uma viagem em curto prazo para Veneza, na Itália", brincou um usuário identificado como Vinícius Araújo.