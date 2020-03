Chuvas arrastam carros e causam estragos em Vitória da Conquista

Uma forte chuva de 71 milímetros, com trovões e raios, entre a noite desta quinta-feira (06) e a madrugada de sexta-feira (07), em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, gerou pânico entre moradores, muitos dos quais tiveram a casa invadida pelas águas, que também arrastou carros em garagens e ruas e alagou hospitais.

Não há registro de feridos, segundo informações da Defesa Civil local, que está nas ruas contabilizando os prejuízos. Diversas ruas, condomínios, garagens e empresas ficaram alagadas. Por conta do ocorrido, a Prefeitura interditou ruas e modificou o trânsito para vias mais seguras para veículos e pedestres.

Veja vídeo:



Um dos momentos mais tensos da chuva ocorreu na Avenida São Geraldo, no Centro da cidade, onde um veículo com três pessoas foi arrastado pela via, que é ladeirada. Todos se salvaram ilesos. Um morador gravou um vídeo por meio do aparelho celular. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros disseram não ter mais detalhes sobre esse caso.

No pátio da garagem da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o prejuízo foi em doze carros, que foram arrastados e ficaram embolados, quase um por cima do outro. A maior parte deles ficou com os vidros quebrados e a lataria amassada. Na manhã desta sexta, eles foram recolhidos do local.

O susto foi grande também no Instituto Brandão de Reabilitação, mais conhecido como Hospital IBR. Um vídeo gravado por funcionários mostra as águas da chuva descendo pelo teto como se fosse uma cachoeira. O fato ocorreu no térreo do hospital, onde não há leitos de pacientes.

Segundo a assessoria de comunicação da unidade de saúde, o problema ocorreu por conta do rompimento de uma bica que não suportou o volume das águas. O hospital, até o momento, contabilizou apenas um computador queimado. Parte da área do térreo do hospital ficou alagada por conta da água que transbordou pelos ralos.

As águas das chuvas invadiram também o Hospital Municipal Unimec, que fica localizado nas proximidades do IBR. A enxurrada adentrou principalmente na área da recepção da unidade de saúde, que não sofreu maiores danos. No bairro Santa Cecília, dois veículos que estavam no pátio de uma empresa foram arrastados.