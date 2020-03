Chuvas devem continuar em Salvador nesta segunda-feira (09)

As chuvas em Salvador devem continuar, principalmente durante a madrugada e no inicio da manhã desta segunda-feira (09). A previsão é da Defesa Civil de Salvador (Codesal) Segundo o diretor geral do órgão, Sosthenes Macêdo, nas últimas horas, os bairros de Sete de Abril e Castelo Branco apresentaram a maior incidência.

“Foram mais de 56 milímetros em menos de seis horas em Sete de Abril e cerca de 50 mm em Castelo Branco, algo representativo visto que a média histórica para todo mês de março é de 156,8 mm”, destaca.

Fortes pancadas de chuvas atingiram a capital baiana entre a noite de sexta-feira (06) e madrugada de sábado (07). Não houve registro de vítimas, porém vários pontos da cidade registraram situações de alagamento e ameaças de deslizamento de terra. A Codesal permanece em plantão durante 24 horas. Para registrar ocorrências o telefone é 199.