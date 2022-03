Chuvas em março já ultrapassam média histórica esperada para o mês em Salvador

Em 14 dias transcorridos de março, o acumulado de chuvas na capital baiana ultrapassou a média histórica (normal climatológica) esperada para o mês que é de 156,8mm, aferida pela estação pluviométrica de referência em Ondina. Entre o dia 1º até hoje já choveu 161,0mm, 4,2mm a mais do que a Normal Climatológica.

As Normais Climatológicas são médias de parâmetros meteorológicos computadas em um período de 30 anos consecutivos, obedecendo a critérios recomendados pela Organização Mundial de Meteorologia (OMM). No caso de Salvador, este padrão é determinado por medições realizadas nos últimos 30 anos pelo pluviômetro de Ondina, do Inmet, então o único existente na cidade.

Na manhã desta segunda-feira (14), foram registradas fortes chuvas em Salvador resultantes de ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico, associadas ao Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN). Este sistema meteorológico ocasiona pancadas de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Os maiores acumulados de chuvas registrados nas últimas 24 horas, de acordo a Defesa Civil de Salvador, com dados atualizados às 17h53, ocorreram no Engenho Velho de Brotas (53,2mm), CAB (49,6mm), Matatu (41,5mm), Novo Horizonte (39,2mm) e Doron (39mm).

Por conta das pancadas de chuva desta segunda, a Codesal já recebeu 60 solicitações. Entre elas, 22 foram ameaças de desabamento, nove deslizamentos de terra, quatro ameaças de deslizamento, quatro avaliações de imóveis alagados e sete orientações técnicas.

A previsão para esta terça-feira (15) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas a qualquer hora do dia. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec) e as ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins