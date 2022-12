Chuvas intensas causam estragos na cidade de Cachoeira; vídeo

O município de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é um dos que têm sido prejudicados com as chuvas intensas na Bahia. Na manhã desta quinta-feira (1º), enchentes invadiram a casa de moradores e causaram estragos nos comércios locais.

Pontos do centro da cidade e dos bairros periféricos foram atingidos. "A água ganha uma velocidade grande nas encostas dos morros e não existe escoamento que segure essa quantidade de água", diz Luís Antônio Araújo, morador da cidade.

Segundo Luís, a chuva começou cerca de 11h da manhã. Antes das 12h, as ruas já estavam inundadas.

"Não levou uma hora de tempestade e o estrago foi grande mesmo, a água invadiu a cidade, e os riachos transbordaram", relata, acrescentando que, como a cidade possui muitas ladeiras, a situação fica ainda pior.

No município, a chuva começou na noite de segunda para terça, e ganhou intensidade na manhã desta quarta.

Procurada, a Prefeitura informou que as secretarias de Obras e Meio ambiente e a de Serviços públicos estão com equipes espalhadas pela cidade, buscando minimizar os impactos causados pelas chuvas.

A Secretaria de Assistência Social também está fazendo mapeamento das famílias atingidas, para viabilizar soluções.